Zweli Mkhize disse, em conferência de imprensa, em Bloemfontein, capital da província do Free State, centro do país, que manteve nesse sentido um encontro no estrangeiro com o diretor da Cruz Vermelha para “trabalharem com o Governo no apoio à luta contra o novo coronavírus”.

O governante sublinhou que a organização com sede na Suíça “tem uma presença na África do Sul e que já tem experiência no combate à Covid-19 na China e na Europa”, sem precisar mais detalhes.

Portugal regista hoje seis vítimas mortais do novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá conta de 1.020 casos confirmados de Covid-19.

Os dados do boletim epidemiológico, com dados até às 24:00 de quinta-feira, indicam que há mais 235 casos confirmados de Covid-19 do que na quinta-feira e cinco pessoas recuperadas da doença.

