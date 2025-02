Andreia Rodrigues aceitou um novo desafio e este muito especial. A apresentadora da SIC é agora Embaixadora da Cruz Vermelha Portuguesa.

Numa publicação nas redes sociais, a mulher de Daniel Oliveira fez questão de partilhar imagens do evento que comemorou o 160.º aniversário da organização.

"Foi com uma enorme honra e gratidão que aceitei o convite para me tornar Embaixadora da Cruz Vermelha Portuguesa e integrar um grupo de trabalho, com um propósito tão nobre, consciente dos pilares e valores fundamentais sobre os quais acenta: Humanidade. Neutralidade. Voluntariado. Universalidade. Unidade. Independência. Imparcialidade. Todos os dias."

Andreia agarrou esta oportunidade e promete ser "uma voz ativa em prol dos projetos e iniciativas que devolvem dignidade e esperança a tantas vidas".

