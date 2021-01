De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.473.940 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 24.531, para um total de 2.955.394 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afetada, com 1.654.134 infetados e 46.018 mortos. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.423.578 casos e 41.797 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.069.076 infetados e 28.708 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 355.055 infeções e 6.681 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 309.358 e o de mortes ascende a 3.900. Na África Central, estão contabilizados 86.317 casos e 1.591 óbitos, o mesmo número de há 24 horas.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 9.067 mortes e 163.129 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.187 vítimas mortais e 467.493 infetados.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 6.370 mortos e 200.662 infetados, a Argélia, com 2.871 óbitos e 105.994 casos, a Etiópia, com 2.075 vítimas mortais e 134.569 infeções, e o Quénia, com 1.750 óbitos e 100.093 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 462 óbitos e 19.553 casos de infeção, seguindo-se Moçambique (329 mortos e 34.055 casos), Cabo Verde (129 mortos e 13.619 casos), Guiné Equatorial (86 óbitos e 5.454 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.542 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.210 casos de infeção).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.