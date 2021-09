No boletim diário, aquela entidade indica que hoje há 11 doentes internados com covid-19 no arquipélago: seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com um em cuidados intensivos, três no Hospital de Santo Espírito da lha Terceira, com um em cuidados intensivos, e dois no Hospital da Horta, no Faial, também com um em cuidados intensivos.

Quanto aos novos casos detetados, nas últimas 24 horas, 14 localizam-se em São Miguel, cinco na Terceira e um no Faial, resultantes de 1.393 análises realizadas em laboratórios de referência da Região.

Segundo o comunicado, “em São Miguel todos os casos são em contexto de transmissão comunitária”.

Na Terceira, “dois novos casos resultam do rastreio em massa nas escolas (dois adolescentes, do 1.º e 2.º ciclos). Três casos correspondem a outros tantos viajantes (um residente, que efetuou rastreio por ter apresentado sintomas e dois não residentes, tripulantes de um navio cargueiro)”, acrescenta.

No Faial “há também um novo caso, nas Angústias, concelho da Horta, por aferir”, refere a Autoridade de Saúde dos Açores.

Nas últimas 24 horas foram registadas 13 recuperações no arquipélago.

Estão ativas no arquipélago oito cadeias de transmissão local primária, sendo cinco na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico.

A Autoridade de Saúde informa ainda que “um dos casos positivos anteriormente reportados, na ilha de São Miguel, concelho de Ponta Delgada, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2 produziu resultado positivo, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo”.

O arquipélago regista presentemente 128 casos positivos ativos, sendo 102 em São Miguel, 11 no Faial, 11 na Terceira e quatro no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.993 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.645 pessoas. Morreram 42, saíram do arquipélago 95 e 82 apresentaram prova de cura anterior.

Até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com a vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.752.875 mortes em todo o mundo, entre 232,27 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.