Mais de 45 países afetados

O novo coronavírus infectou mais de 81.000 pessoas e matou mais de 2.760 em todo mundo, de acordo com o último relatório oficial divulgado esta quarta-feira à noite (26) pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mais de 40 mortes (para mais de 2.900 casos de contágio confirmados) foram registoadas fora da China, de acordo com a OMS. Esse número chega a mais de 60, se forem contabilizados os óbitos mais recentes anunciados por alguns países e ainda não contados pela organização.

A epidemia, que apareceu em dezembro na China, parece ter atingido um pico. Esta quinta-feira, as autoridades chinesas anunciaram 29 novas mortes em 24 horas, o número mais baixo em quase um mês. E o número diário de novas infecções agora é maior fora da China, conforme a OMS.

O coronavírus apareceu em vários novos países - Estónia, Dinamarca, Grécia, Noruega, Macedónia do Norte, Roménia, Geórgia, Paquistão e Brasil -, elevando o número de países afetados para mais de 45.

A Coreia do Sul, a segunda maior fonte de contaminação após a China, contabilizava esta quinta-feira cerca de 1.600 casos e 12 mortes, enquanto o Irão regista 26 óbitos para 245 casos relatados.

Na Europa, em Itália, o país mais afetado, atingiu na quarta 400 casos e 12 mortes. Em França, são dois mortos para 18 casos de infecção.

A América Latina registou o seu primeiro caso na quarta-feira: um brasileiro que regressou da Lombardia.

Peregrinação e exercícios militares suspensos

A Arábia Saudita suspendeu temporariamente, esta quinta-feira (27), a entrada no seu território de muçulmanos que desejam realizar a Urma, peregrinação a Meca que pode ser realizada em qualquer momento do ano. O Hajj, por sua vez, que acontece uma vez ao ano, está planejado para julho-agosto.

O Irão anunciou restrições à livre-circulação no país para pessoas infectadas, ou suspeitas de estarem infectadas.

Estados Unidos e Coreia do Sul anunciaram a suspensão de exercícios militares conjuntos.

Estados Unidos preparados

O presidente americano, Donald Trump, disse na quarta-feira que os Estados Unidos, país relativamente poupado até o momento, estão prontos para responder à epidemia "numa escala muito maior".

"Os hospitais de alguns estados estão a libertar camas e a construir espaços de quarentena", afirmou, garantindo que a ampla disseminação no país "não é inevitável".

Escolas fechadas

O Japão anunciou o encerramento temporário de escolas e faculdades de segunda-feira até às férias de primavera. Quanto à Coreia do Norte, que não registou nenhum caso, o início do ano letivo foi adiado por tempo indeterminado.

As autoridades iraquianas estão a fechar escolas, universidades, cinemas e cafés até 7 de março.

Desporto e economia afetados

Marcada para 7 de março em Dublin, a partida de rúgbi do Torneio das Seis Nações entre Irlanda e Itália foi adiada para uma data desconhecida.

As finais da Copa do Mundo de esqui serão disputadas em Cortina (Itália), de 18 a 22 de março, mas sem público.

No setor económico, as bolsas de valores globais continuam em queda, e as companhias aéreas sofrem com a epidemia. A Air France adotará medidas de contenção de perdas, que vão do corte de despesas até o congelamento de certas contratações.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora



Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.