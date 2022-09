“Fazemos as pazes com o leite” é o mote da campanha lançada pelas Farmácias Holon, em parceria com a Tecnimede Consumer Healthcare, para ajudar a população portuguesa a testar a sua intolerância à lactose. Os rastreios decorrem entre 1 de setembro e 31 de dezembro, em 12 Farmácias Holon, a nível nacional.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA