Um hipnoterapeuta clínico já ajudou mais de 15 milhões de pessoas a adormecerem depois de lançar um podcast recorde a partir de um quarto no seu apartamento durante os confinamentos.

Christopher Fitton criou o podcast de meditação guiada e hipnose do sono "Sleep Cove" no início de 2020, em parte para aprimorar as suas habilidades na hipnoterapia, ao mesmo tempo que trabalhava a tempo inteiro em tecnologia, em resposta aos níveis crescentes de ansiedade como resultado da pandemia COVID-19.

Apesar de ser um novato em podcasts, deixou de ter apenas um número limitado de ouvintes no início de 2020 para se tornar num dos maiores podcasts de saúde e bem-estar do mundo, pouco mais de seis meses depois.

Reconhecido como ‘Novo e digno de nota’ pela Apple e um elemento regular no topo dos rankings no Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália, Fitton é agora um dos hipnoterapeutas mais ouvidos do planeta.

"Em tempos stressantes como os de hoje, dormir é uma das primeiras coisas que sofre as consequências. A ansiedade pandémica, as preocupações com a saúde, o auto isolamento, as notícias negativas e a falta de segurança no emprego, combinados com a redução de exercícios devido aos confinamentos, são a tempestade perfeita que mantém as pessoas acordadas à noite. Comecei o podcast porque conhecia o poder da hipnoterapia e meditações guiadas para relaxar e ajudar as pessoas a dormir, e queria partilhar essa experiência com um público mais amplo", afirmou o hipnoterapeuta.

Christopher Fitton

“Está clinicamente provado que a meditação mindfulness e a hipnoterapia ajudam a dormir, e eu sabia, sendo um praticante, que estas técnicas ajudam a relaxar as pessoas e a acalmá-las na hora de dormir. Eu vi esses benefícios em primeira mão e queria partilhá-los com mais pessoas online, então o podcast parecia ser o meio perfeito. A reação ao podcast foi incrível e imprevisível. Recebo mensagens de todos os cantos do mundo a agradecer por terem tido a sua melhor noite de sono em anos. É incrível pensar que o podcast está a ajudar tantas pessoas e sou apenas eu, no meu pequeno quarto!", acrescentou.

“O que eu aprendi é que as pessoas acham que a minha voz tem um efeito calmante. O podcast está nos seus primeiros dias e não posso acreditar no impacto que teve até agora e mal posso esperar para ver até onde vai", conclui.

Christopher Fitton é hipnoterapeuta clínico, em Nottingham, no Reino Unido, e defensor do poder terapêutico da hipnoterapia.