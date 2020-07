Juan Manuel Ballestero, de 47 anos, zarpou de Porto Santo, na Ilha da Madeira, em Portugal, a 24 de março, quando um terço da população mundial estava sob confinamento e o número de mortes provocadas pela COVID-19 era cada vez mais preocupante. Sem voos disponíveis, iniciou a viagem no Atlântico e tinha apenas um objetivo: rever os pais idosos.

Pouco depois de iniciar a odisseia, ele comprovou como tudo havia mudado com a pandemia.

No mar, sentimo-nos pequenos, mais humildes

"Em Cabo Verde, as lanchas colidiram com o meu barco para não permitir que entrasse no porto. Percebi que o mundo havia mudado de maneira drástica para um navegador solitário", afirmou à AFP no porto de Mar del Plata, 400 km sul de Buenos Aires.

Juan Manuel Ballestero créditos: AFP

Além do temor de ficar doente em alto-mar, tinha a incerteza sobre um eventual resgate. O tráfego marítimo estava reduzido ao mínimo com o encerramento dos portos. "As notícias eram muito más, escutava 'morreram mil, dois mil, 70 mil'... E não tinha ninguém com quem conversar. Era o fim do mundo", relata sobre a experiência que, acredita, o levou ao limite. "Senti a perseguição nos portos fechados e vi que estava sozinho".

Mas na sua jornada, encontrou companhia e distração nos golfinhos que o seguiram durante alguns momentos. "Deixaram-me feliz, devo-lhes muito", conta.

Em Mar del Plata, esperavam-no a sua mãe Nilda, de 82 anos, e o seu pai Carlos, de 90, angustiados com o avanço da pandemia na Argentina, onde o novo coronavírus já provocou mais de 100.000 casos e quase 2.000 mortes. "O meu único plano era estar em casa, a cuidar deles", responde ao ser questionado sobre a motivação durante a viagem.

Um preso em liberdade