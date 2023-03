Num estudo recente da prestigiada revista científica The Lancet, os autores apontam um dado curioso acerca da nutrição em Portugal: as famílias portuguesas destacam-se ao nível da consciencialização conducente à mudança de comportamentos associados ao estilo de vida saudáveis.

Ou seja, o que este estudo indica é que existe, de facto, uma preocupação ativa e genuína das famílias portuguesas face aos alimentos que consomem e à sua composição nutricional. Este dado não deixa de ser interessante porque parece indicar que, à semelhança da educação e dos valores, também a “nutrição começa em casa”, em família.

Como tal, é importante para as famílias terem ao seu dispor as melhores informações nutricionais à sua disposição. Hoje, há já muitas aplicações que nos permitem avaliar o nosso estilo de vida e nos dão dicas de melhorias dos nossos hábitos. Porém, muitas vezes, esta informação continua a ser muito técnica e complexa, daí que seja necessário promover modelos com linguagem acessível e com uma aplicação prática no dia-a-dia das famílias portuguesas. É precisamente aqui que entra o Nutri-Score.

O Nutri-Score é um sistema de rotulagem nutricional de frente da embalagem que avalia o perfil nutricional dos alimentos e permite compará-los dentro da mesma categoria, graças a uma escala simples de cinco cores e respetivas letras (de A – verde escuro – a E – vermelho). Através desta análise rápida e eficaz , os consumidores passam a dispor de melhor informação para fazer escolhas alimentares mais equilibradas.

Assim, de uma forma bastante fácil e simples, o Nutri-Score oferece uma orientação prática e acessível sobre o perfil nutricional dos alimentos, revelando-se como o rótulo nutricional de embalagem mais eficiente para “informar os consumidores portugueses da qualidade nutricional dos alimentos e os ajudar a identificar opções mais saudáveis” no momento da compra, conforme atestado pelo recente estudo publicado na revista Nutrients. Ajuda essa que é particularmente útil ao pequeno-almoço, não fosse este o início de um novo dia e oportunidade ideal para começarmos, em família, a priorizar alimentos mais equilibrados e saudáveis!