A perda de 15 mil empregos na Renault e a falência da locadora americana Hertz simbolizam a crise do setor automobilístico.

São apenas a ponta do iceberg em um setor em que a Nissan anunciou o encerramento de uma fábrica em Barcelona com 3.000 trabalhadores, enquanto a todo-poderosa BMW cortará 6.000 empregos.

No Reino Unido, mais de 6.000 demissões já foram anunciadas, principalmente nos grupos Jaguar Land Rover, Aston Martin, Bentley e McLaren.

A fabricante sueca de camiões Volvo também cortará 4.100 empregos em todo o mundo. Entre as fabricantes de equipamentos, a francesa Valeo anunciou 12.000 demissões.

Falências na distribuição

A pandemia também foi fatal para várias redes comerciais.

No Reino Unido, o grupo Intu, proprietário de grandes centros comerciais, foi à falência. Situação semelhante ocorreu com a rede de roupas Laura Ashley e com a empresa BrightHouse, especializada na venda e aluguer de produtos para o lar.

A cadeia de distribuição Marks and Spencer cortará 7.000 empregos nos próximos três meses e o grupo Travis Perkins irá demitir 2.500 funcionários, assim como a cadeia de lojas de departamentos Debenhams.

Diversas marcas de roupas na França, como La Halle, André ou Naf Naf, faliram antes de serem recompradas em troca de planos de reestruturação.

Na Alemanha, a loja de departamentos Karstadt Kaufhof cortará 6.000 empregos.

Nos Estados Unidos, a pandemia também causou a falência da Stage Stores e da J.C. Penney e JCrew.

No setor de restaurantes, o grupo alemão Vapiano faliu, enquanto a britânica The Restaurant Group fechou 125 restaurantes (3.000 empregos) e o Pizza Express 67 (1.100). E até 5.000 vagas estão ameaçadas no SSP (fast food).

A empresa britânica de ginástica e artigos desportivos DW Sports (1.700 empregos) pediu concordata. Dyson (eletrodomésticos) vai cortar 900 empregos em todo o mundo.

Outros setores em dificuldade

O setor de energia também sofre com a queda na procura.

A petrolífera Schlumberger, com sede em Houston, planeia cortar 21.000 empregos, 25% da sua força de trabalho.

A britânica BP dispensará 10.000 funcionários e os fornecedores Centrica e Ovo 5.000 e 2.600, respetivamente.

O grupo texano Diamond Offshore (perfuração) e o American Whiting Petroleum Corporation (gás de xisto) faliram.

Entre as plataformas digitais, Uber planeia demitir 6.700 funcionários, e o seu concorrente Lyft cerca de 1.000.

Airbnb e TripAdvisor já anunciaram que vão dispensar 25% da sua força de trabalho.

A rede social profissional LinkedIn eliminará mil postos.

No setor de telefonia móvel, a Nokia anunciou a eliminação de 1.233 empregos da sua subsidiária francesa Alcatel-Lucent.