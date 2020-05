De acordo com os prestigiados investigadores deste estabelecimento universitário hospitalar, a quantidade de anticorpos gerados à presença do SARS-CoV-2 no organismo não tende a divergir em função da idade, do sexo ou da gravidade da enfermidade. Um estudo preliminar desenvolvido na China com 175 pacientes vai ainda mais longe e garante que os pacientes mais graves tendem a apresentar um número de anticorpos superior, estando, em teoria, mais protegidos da infeção causada pela COVID-19.

Os estudiosos chineses, autores do trabalho publicado na Nature Medicine, apuraram ainda que o pico de produção de anticorpos é atingido 15 dias depois de terem desaparecido os sintomas da doença, pelo que recomendam a realização dos testes de confirmação duas ou três semanas após a recuperação para evitar falsos positivos. Um ensaio científico chinês com 14 pacientes recuperados assegura que a maioria não só gera anticorpos neutralizantes como também linfócitos que destroem as células infetadas.