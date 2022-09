Yoga e Pilates

Para quem pretende regressar com calma, nada melhor que a prática de yoga ou até mesmo uma aula de pilates para começar a despertar o corpo de um período com menos atividade física. A prática destas modalidades pode também ser especialmente importante para garantir não só saúde e tranquilidade física, mas também psicológica – preparando a mente para voltar ao trabalho e à rotina agitada do dia a dia.

Natação

Se durante o verão vamos a banhos muitas vezes, pode ser interessante adotar uma estratégia semelhante para garantir que o regresso à prática desportiva é o mais suave possível – e, por isso, a natação pode ser uma excelente opção. Sendo uma modalidade que trabalha todo o corpo, tonifica os músculos e fortalece as articulações – o que pode ainda contribuir para um melhoramento da postura. Além disso, é um desporto aeróbico e com baixo impacto, podendo ser uma boa escolha para quem volta agora a praticar exercício.

Treinos Funcionais

O conceito que sustenta o treino funcional é que cada exercício deve consistir em movimentos naturais do corpo, que se transitam para a vida diária – sendo por isso que apresenta uma forte componente em exercícios que exigem pular, correr, puxar, empurrar, agachar e girar. Por tudo isto, pode ser uma prática desportiva muito útil para a reentré. Entre os seus benefícios, destaca-se o aumento da força muscular, o desenvolvimento da resistência e agilidade – e até mesmo o alívio de stress.

Cycling

Por último, pode haver quem prefira um estímulo mais intenso para voltar à rotina em força – e, nesse caso, nada melhor que uma aula de Cycling. Geralmente, estas costumam ser acompanhadas de música alta e animada e prometem colocar o coração a bater muito intensamente. Entre os principais benefícios do cycling, destaca-se o desenvolvimento da capacidade respiratória e o fortalecimento do sistema cardiovascular, mas também das pernas e da lombar.