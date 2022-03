"WNo dia 10 de março assinala-se o Dia Mundial do Rim. Neste âmbito - e sob o mote internacional “Conhecer mais para tratar melhor” - a Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) lançou um questionário com o objetivo de avaliar o conhecimento em relação ao rim e às doenças renais junto da população portuguesa", refere a SPN em comunicado.

"Do total de respostas recolhidas (n=488), 11% dos inquiridos referiu nunca ter ouvido falar de doença renal crónica, patologia que afeta 20% da população portuguesa", acrescenta.

Caraterizada por uma lesão que provoca a perda progressiva e irreversível da função dos rins, a doença renal crónica tem vários níveis de gravidade, sendo o pior o estádio 5, no qual os rins deixam totalmente de funcionar e o doente, para se manter vivo, tem de se submeter a diálise ou transplantação renal. Em Portugal, quase 21 mil pessoas estão nesta situação e os números têm vindo sempre a aumentar, alerta a SPN.

Além da sua função excretora - com uma função de limpeza do sangue com os tóxicos a serem removidos pela urina - os rins são também responsáveis pelo controlo da tensão arterial, pela produção da hormona que estimula a produção de glóbulos vermelhos e pela ativação da vitamina D que contribui para a saúde dos ossos. Têm, por isso, um papel fulcral no equilíbrio do organismo motivo pelo qual é importante aumentar o conhecimento da população permitindo um melhor cuidado renal. No inquérito realizado, 28% dos inquiridos referiu apenas a função excretora dos rins, com 71% a demonstrarem ter conhecimento sobre as outras funções que este órgão desempenha.

"Perante uma situação de insuficiência renal é importante substituir a função dos rins pelo que é aplicada a técnica da diálise. Esta é uma situação com um elevado peso na vida do doente e da família ao mesmo tempo que comporta para o Serviço Nacional de Saúde uma elevada carga a nível económico dado o preço dos tratamentos. 99% dos inquiridos demonstrou conhecer qual a função da hemodiálise", alerta a SPN.