Muitas pessoas já ouviram falar de varizes, mas poucas entendem a sua causa e o potencial que têm para se tornar num grave problema médico – que é possível tratar sem dor. As varizes afetam cerca de 40% da população feminina e 25% da masculina.

Quais são os principais fatores que levam ao aparecimento de varizes?

Os principais fatores que levam ao seu desenvolvimento são:

- O sexo (o feminino é o mais propenso);

- A gravidez;

- A idade;

- A hereditariedade.

Existem outros fatores que podem acelerar o desenvolvimento das varizes, incluindo:

- A posição prolongada de pé;

- A obesidade;

- O trauma físico;

- Os níveis hormonais.

Quais os sintomas das varizes?

Os doentes podem ter um ou mais dos sintomas abaixo indicados:

- Dor;

- Cãibras;

- Sensação de peso;

- Cansaço;

- Sensação de formigueiro;

- Inchaço.

Alguns destes sintomas podem evoluir para complicações mais graves, tais como:

- Inflamação (flebite);

- Formação de trombos (trombose venosa profunda);

- Úlceras de perna;

- Hemorragia.

As varizes podem, contudo, evoluir sem sintomas e o seu tratamento ser necessário, puramente por razões cosméticas.

Como surgem as varizes?

As varizes ocorrem quando as válvulas das veias são incapazes de fechar. Assim, permitem que o sangue que deve ser movido em direção ao coração, volte para trás (chamado refluxo venoso) e se acumule nessas mesmas veias, tornando-as progressivamente mais dilatadas e tortuosas.

Quais são as formas de tratamento das varizes?

A pergunta que muitos doentes colocam é como tratar as varizes. Existem 2 formas:

- Tratamento médico:

- Usando diariamente meias elásticas e medicamentos (flebotónicos).

- Tratamento cirúrgico:

- Cirurgia clássica – com laqueação e excisão (stripping) das veias safenas;

- Tratamento minimamente invasivo – por ablação endovenosa, utilizando energia por exemplo de laser.

No caso da ablação endovenosa, o acesso é feito através da pele, usando a ecografia para visualizar a veia doente (com refluxo) e inserir nela uma fibra de laser ou um cateter, com um elétrodo de radiofrequência.

Isto permite aplicar a energia respetiva e levar ao colapso/oclusão da variz, sendo esta, posteriormente, absorvida.

Este procedimento é habitualmente realizado sob anestesia local e em regime de ambulatório, pois é apenas necessária uma incisão milimétrica na pele que não requer sutura.

Quando comparada com os métodos clássicos, a ablação endovenosa:

- É igualmente segura e efetiva;

- Tem menos complicações;

- Está associada a muito menos dor e equimoses durante a recuperação;

- Tem um resultado estético muito superior;

- Não deixa cicatrizes.

A maioria das pessoas refere um alívio imediato dos sintomas e são capazes de retomar as suas atividades diárias e profissionais no dia seguinte ao procedimento cirúrgico.

Saiba que:

- As mulheres são mais propensas a ter varizes (40% da população feminina);

- As varizes podem evoluir sem sintomas;

- Nos casos mais graves, a cirurgia é recomendável;

- No dia seguinte à cirurgia por ablação endovenosa é possível retomar a atividade normal.

Um artigo de Sérgio Silva, Cirurgião Vascular.