Enfrentar a realidade quando a doença de Crohn ou a colite ulcerosa é diagnosticada nem sempre é fácil.Tendo estas patologias cursos imprevisíveis, podem dificultar a concretização de projetos de vida provocando grandes desafios a muitas pessoas.

A APDI criou o projeto DIImentoring, em que aqueles que têm a doença há mais tempo ajudam os que receberam o diagnóstico mais recentemente a olharem para o futuro de uma forma mais promissora.

O DIImentoring é um programa de suporte informal e mentoria onde se privilegia a troca de experiências individuais sobre como lidar com os obstáculos da própria doença, se promove um acompanhamento da doença mais eficaz e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

O apoio social será feito pelos mentores e terá influência na gestão do dia-a-dia e consequentemente no controlo da doença, além de ser um elemento facilitador do empowerment da pessoa que vive com Doença Inflamatória do Intestino.

Todo o processo é gerido por Joana Pais, psicóloga da APDI.