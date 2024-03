O que acontece na boca, quando se perdem dentes?

Quando se perdem dentes, por um lado, a mastigação fica comprometida, provocando um desequilíbrio. Embora este não seja sentido de imediato, acaba por levar a um esforço dos outros dentes e sobrecarrega os músculos da mastigação, causando dores musculares e articulares.

Por outro lado, o osso que suporta o dente, chamado osso alveolar, perde a sua finalidade, e é reabsorvido pelo próprio corpo. Este processo não é igual para todas as pessoas e em todas as zonas da boca, mas pode ter consequências estéticas e funcionais.

Há, ainda, alterações estéticas. Podem haver zonas com falta de volume, tornando o aspeto mais envelhecido. Se falarmos de dentes frontais, as alterações são muito visíveis no sorriso, o que leva a uma perda de autoestima e confiança, que pode ter consequências a nível social e profissional.

Além disso, os dentes remanescentes movimentam-se, para ocupar o espaço deixado, acabando por ficar desalinhados.

E na saúde, no geral, que impacto tem?

Os dentes fazem parte do sistema digestivo, sendo responsáveis por triturar os alimentos. Havendo perda dentária, os alimentos são engolidos em partes maiores e o estômago tem que trabalhar mais, libertando mais ácidos, que podem levar a azia e refluxo. Além disso, a absorção de nutrientes é menos eficaz.

Por outro lado, sendo os alimentos menos mastigados e engolidos mais depressa, a sensação de saciedade diminui. Quanto menos saciados nos sentimos, maior a quantidade de alimentos que comemos, podendo levar a um aumento de peso.

Também a saúde mental e a qualidade de vida podem ficar comprometidas. O sorriso tem uma importância fundamental, na relação com os outros e na autoestima. A nível profissional, a perda de dentes traz limitações, especialmente se se trabalhar com o público. E o facto de termos as escolhas alimentares limitadas diminui a qualidade de vida. Alguns estudos sugerem, ainda, uma conexão entre a saúde oral precária e o aumento dos problemas cardiovasculares.

Por fim, a ausência de dentes pode afetar a pronúncia de alguns sons e palavras, o que prejudica a comunicação.

Como se podem substituir os dentes perdidos?

Há várias soluções para substituir os dentes, mas a colocação de implantes dentários é a solução funcional e biologicamente mais semelhante aos dentes perdidos, devolvendo ao doente a alegria de sorrir, comer e falar como antes.

Os implantes dentários são estruturas que substituem a raiz do dente e oferecem suporte a uma coroa artificial, que chega a ser quase impossível distinguir de um dente natural. Permitem um resultado com a máxima estética, naturalidade e conforto, possibilitando a preservação do volume ósseo e de todas as funções orais. Além disso, os implantes têm uma durabilidade muito elevada, com a correta manutenção.

Atualmente, graças à evolução da tecnologia, a colocação de implantes é um procedimento seguro, previsível, rápido e muito eficaz. É uma jornada dividida em duas etapas: primeiro, coloca-se o implante e, depois, fixa-se a coroa.

Apesar disto, é importante ter em conta que a prevenção dos problemas de saúde oral, entre os quais a perda de dentes, é fundamental, para manter uma boa saúde, no geral.Consulte regularmente o seu médico dentista e cuide diariamente da sua higiene oral, para conservar os seus dentes e manter um sorriso bonito e saudável.

Um artigo de Clara Panão, médica dentista no Hospital CUF Torres Vedras.