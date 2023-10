Estreou no dia 21 de setembro a quarta e última temporada de Sex Education, série da Netflix que acompanha os dilemas da adolescência, nomeadamente no que respeita a temáticas como relações sexuais, orientação sexual e identidade de género. Sempre com um tom educativo, a série explora todos estes assuntos de modo a consciencializar e informar a audiência sobre o tema da sexualidade. Mas, afinal de contas, o que poderá ter ficado por explicar em Sex Education sobre as relações sexuais e a saúde?

“É essencial que os temas relacionados com a sexualidade deixem de ser tabu. Abordar este assunto é cuidar da saúde, em todos os níveis. Além da saúde sexual, é importante estar ciente de que estas questões não são alheias à saúde oral, sendo, por isso, muito relevante abordá-las. Devemos procurar estar informados, compreendendo de que forma as relações sexuais e, nomeadamente, a prática de sexo oral pode impactar a saúde da boca”, começa por explicar Pedro Cosme, médico dentista da MALO CLINIC Lisboa.

Neste sentido, e de modo a esclarecer possíveis dúvidas, Pedro Cosme revela três complicações que podem surgir na saúde oral devido à prática de sexo oral:

Transmissão de infeções: a prática de relações sexuais de forma desprotegida pode promover a transmissão de vários tipos de infeções. Neste sentido, o sexo oral não é exceção, sendo importante perceber que estas complicações podem ter fortes repercussões na saúde oral. Doenças como HIV, vírus do Papiloma Humano, Hepatite B, sífilis, herpes ou até clamídia são passíveis de ser contraídas através deste contacto íntimo, sendo, por isso, essencial assegurar sempre o uso de preservativo.

Desgaste dentário: a erosão do esmalte dentário, isto é, da camada protetora, ocorre devido à acidez de certas substâncias, que têm a capacidade de corroer e desmineralizar os dentes. Ora, durante a prática sexual, o contacto entre os dentes e este tipo de substâncias, tais como certos lubrificantes ou até mesmo fluidos vaginais, pode provocar o desgaste da dentição, devido à acidez do seu pH.

Mau hálito: durante as relações sexuais e, nomeadamente, durante o sexo oral, certas bactérias podem ser transferidas para a boca, podendo contribuir para o mau hálito. Por este motivo, é essencial que se assegurem todos os hábitos de higiene oral, como escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, e especialmente depois da prática de relações íntimas, para garantir que são removidos quaisquer resíduos da boca.

A intimidade sexual é um assunto que deve ser abordado sem preconceitos, assegurando a saúde e segurança em todos os momentos. Por isso, qualquer dúvida ou preocupação deve ser sempre comunicada ao profissional de saúde, para que sejam esclarecidas todas as informações. A par disto, é fundamental que durante a prática de relações íntimas haja total confiança e estabilidade com o parceiro sexual, de modo que todos se sintam confortáveis e seguros.