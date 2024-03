A quantidade adequada de horas de sono varia de pessoa para pessoa, mas geralmente é recomendado dormir entre sete a nove horas por noite para garantir um descanso revitalizante e uma saúde ótima.

Ao escolher uma cama, é importante considerar diversos fatores para garantir que este acessório atende por completo às suas necessidades de conforto, estilo e funcionalidade. Na hora de escolher a cama deve ter em conta vários tópicos:

1. Tamanho e espaço disponível

Avalie o espaço disponível no quarto para determinar o tamanho adequado da cama e considere também o espaço necessário para a circulação tendo em conta os outros móveis da assoalhada. Se dorme sozinho ou sozinha, uma cama de solteiro ou, eventualmente, uma cama de casal de menores dimensões, podem ser soluções ótimas para obter um sono tranquilo e seguro, libertando espaço para outras ideias.

2. Privilegie a qualidade do sono

O tamanho de uma cama pode influenciar significativamente a qualidade do sono de várias maneiras. Uma estrutura maior, como uma cama Queen size ou uma cama King size, oferece mais espaço para se movimentar durante a noite, permitindo que mude de posição confortavelmente. Tal pode ser especialmente importante para casais ou para pessoas que tendem a mexer-se durante o sono. Camas maiores tendem a proporcionar mais conforto e um sono mais tranquilo.

3. Tipo de estrutura e material

Escolha adequadamente o material da estrutura da sua cama (madeira, metal ou estofado, por exemplo) considerando o estilo do quarto e as suas preferências e gostos pessoais. Verifique a qualidade e durabilidade do material para garantir uma vida útil longa da cama e também do colchão. A recomendação geral é que aposte sempre em bons produtos, porque afinal é na cama que passamos um terço dos nossos dias.

3. Estilo e conforto

Nem sempre é fácil de conciliar, mas não abdique d0 conforto em prol do estilo se está a escolher uma cama na qual vai dormir com regularidade. Por outro lado, opte por um estilo de cama que complemente a decoração geral do quarto. Considere detalhes como cabeceira, pés da cama e acabamentos para garantir que o design está dentro dos seus padrões.

Ainda que o design possa ser importante, lembre-se que a escolha de um colchão que ofereça o suporte adequado para a sua postura e conforto durante o sono é essencial. Teste-o, sempre que possível, antes de tomar a sua decisão final.

Por outro lado, verifique a altura da cama em relação ao chão para garantir que esta é confortável para entrar e sair facilmente, especialmente no caso de pessoas com mobilidade reduzida.

4. Tenha um orçamento em mente

Estabeleça um orçamento antes de começar a procurar uma cama e procure opções que se encaixem na sua carteira. O mercado está recheado de boas ofertas.

5. Tenha em atenção as alergias

Se tem alergias ou problemas de saúde associados, verifique se os materiais da cama são hipoalergénicos e resistentes a ácaros, mofo e bactérias.

6. Avalie as políticas de atendimento ao cliente da sua loja

Verifique a política de compra e garantia da cama e do colchão para salvaguardar que tem a opção de troca ou devolução caso os produtos não correspondam às suas expectativas.