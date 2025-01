A “revolução” do sono: como a Ergomotion quer transformar a forma como descansamos

A qualidade do sono tem um impacto direto na nossa saúde física e mental, e a procura por soluções que melhorem o descanso vai além de bons hábitos ou rotinas relaxantes. A tecnologia está a desempenhar um papel importante nesta "revolução", e a Ergomotion é uma das empresas que se destaca neste setor.

Reconhecida a nível mundial, a empresa desenvolve bases de camas ajustáveis equipadas com tecnologia avançada, proporcionando uma experiência de sono personalizada e otimizada para o bem-estar.

A história da Ergomotion

A empresa foi fundada em 2005, nos Estados Unidos, por Alain Clénet, um engenheiro industrial com experiência no ramo automóvel. A sua paixão por inovação e engenharia levou-o a criar uma base ajustável com tecnologia integrada para proporcionar um sono mais confortável e, consequentemente, mais saudável.

O conceito de ajustar a posição do corpo para melhorar o descanso foi o ponto de partida para a marca, que rapidamente se tornou sinónimo de inovação no setor do sono.

O crescimento da empresa ganhou um novo impulso ao integrar-se no grupo chinês Keeson Technology, uma referência mundial na tecnologia do sono. Esta parceria permitiu à Ergomotion expandir-se internacionalmente, estando presente em 56 países. Desde 2023, a marca tem um escritório em Lisboa, responsável pela região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) e América Latina.

"A forma como nos definimos é como uma empresa de tecnologia do sono. Tudo o que estudamos e desenvolvemos está focado nos benefícios que as nossas soluções trazem para o dia a dia das pessoas", explica Mónica Araújo, diretora de marketing do escritório de Lisboa, numa visita ao showroom.

Tecnologia de ponta e bem-estar

A inovação da Ergomotion vai muito além do simples ajuste da posição da cama. A marca integra tecnologia de ponta nas suas bases ajustáveis, permitindo uma experiência de sono mais personalizada e eficaz. “Quando falamos em camas ajustáveis as pessoas associam a camas para pessoas com necessidades especiais ou como um produto geriátrico e esse não é de todo o nosso objetivo”, acrescenta Mónica Araújo.

Desta forma, as camas da Ergomotion podem ser consideradas smart beds, ou camas inteligentes, equipadas com sensores que monitorizam e analisam o sono durante a noite. A empresa é pioneira em tecnologia de tracking do sono, oferecendo métricas detalhadas sobre a qualidade do descanso e o impacto no corpo.

A “revolução” do sono: como a Ergomotion quer transformar a forma como descansamos créditos: Divulgação

“Pode-se personalizar na totalidade o seu sono pelo facto de se poder escolher o colchão que se quiser - tipo de densidade que quer, o sistema que quer. Ter uma cama dupla, com dois colchões, permite que cada elemento do casal possa ter o seu conforto, porque o sono é isso mesmo, depende de cada pessoa”, assegura a diretora de marketing da Ergomotion.

Um dos destaques da tecnologia da empresa é a posição gravidade zero. Esta posição, originalmente estudada pela NASA, permite que o corpo se posicione de forma a eliminar a pressão nas articulações e otimizar a circulação sanguínea. Como explica Mónica Araújo, esta posição "foi concebida para proporcionar relaxamento máximo, ajudando na recuperação do corpo e na melhoria da qualidade do sono." No entanto, a responsável chama a atenção para o facto de esta ser a posição ideal para relaxamento, a ser adotada antes de dormir, não sendo uma posição de sono.

Características principais Ajustabilidade completa: As camas possuem superfícies ajustáveis que permitem modificar a inclinação da cabeça e dos pés, proporcionando uma posição personalizada para dormir, relaxar ou realizar outras atividades, como ler ou assistir televisão. Tecnologia de massagem: Alguns modelos integram sistemas de vibração para massagem, ajudando a aliviar tensões musculares e promovendo o relaxamento. Posição de gravidade zero: Inspirada na posição adotada pelos astronautas durante o lançamento, esta funcionalidade distribui uniformemente o peso do corpo, reduzindo a pressão sobre as articulações e melhorando a circulação. Monitorização do sono: Algumas camas vêm equipadas com sensores que acompanham a qualidade do sono e métricas de saúde, como frequência cardíaca e respiração. Estas informações ajudam os utilizadores a compreender e melhorar os seus hábitos de descanso.

As bases ajustáveis da Ergomotion não se limitam a oferecer conforto. Estas têm a capacidade de monitorizar a respiração e a frequência cardíaca, ajudando os utilizadores a melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, a sua saúde geral.

Apesar de ainda não ser uma cama que atua diretamente no nosso sono – não assume a posição de dormir ao detetar que estamos adormecidos – é possível agendar para que a cama adote essa posição. “Nós podemos programar para daqui a 30 minutos voltar à posição de sono, como fazemos para desligar a televisão. A cama deteta que a pessoa está a dormir, mas não atua para mudar a posição”, explica.

Mas, onde a base atua, é nas situações de ressono através de um sensor. “O que é que o sensor faz? Ativa a cama e eleva muito ligeiramente, a 12°, mas eleva muito devagarinho para não acordar a pessoa, pois não é esse o objetivo. Isso faz com que ajude a pessoa a respirar melhor e este sensor vai atualizando de 10 em 10 minutos. Quando ele atualizar, se sentir que a pessoa já estabilizou, volta a descer para a posição inicial”, afirma Mónica Araújo.

Desta forma, as camas da Ergomotion oferecem vantagens para a saúde e o bem-estar, como: alívio de dores, através de posições ajustáveis que ajudam a aliviar dores nas costas, pescoço e articulações; melhoria da circulação, ao elevar as pernas ou ajustar a posição da cabeça pode ajudar na circulação sanguínea, prevenindo problemas como inchaços e varizes; redução do ressono, ao ajustar a inclinação da cabeça a 12º para minimizar esses episódios e permite também conforto em condições específicas, como por exemplo, em pessoas com problemas como refluxo gástrico, síndrome das pernas inquietas ou edema, uma vez que podem beneficiar das posições personalizadas.

A cama dos desportistas e a parceria com o Comité Olímpico nacional

Uma das bases comercializadas pela empresa é a ErgoSportive que inicialmente foi desenvolvida no âmbito de uma parceria com a Garmin, para integrar os seus sistemas de monitorização de sono com os relógios inteligentes, oferecendo aos utilizadores uma visão completa do seu desempenho físico durante o dia e a noite. Atualmente este projeto é mais abrangente, sendo compatível com todos os sistemas operativos.

Assim, a inovação da Ergomotion não passou despercebida ao mundo do desporto. O descanso de qualidade é essencial para a recuperação dos atletas, e foi isso que levou a marca a ser escolhida como parceira oficial do sono da Equipa Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A “revolução” do sono: como a Ergomotion quer transformar a forma como descansamos A comitiva portuguesa foi surpreendida com as camas fornecidas pela Ergomotion numa parceria com o Comité Olímpico nacional. créditos: Instagram Tiago Apolónia

No total, foram cedidas 62 camas ErgoSportive aos atletas, oferecendo-lhes conforto e suporte durante a competição. O feedback foi positivo, sobretudo numa edição que mantinha o conceito das "camas de cartão", introduzido nos Jogos de Tóquio 2021 como uma medida sustentável.

No seguimento do evento desportivo, a empresa criou um programa de “Sleep Ambassadors”, com 16 atletas da comitiva portuguesa, sendo eles Lorene Bazolo (atletismo), Rochele Nunes (judo), Melanie Santos (triatlo), Miguel Nascimento (natação), Camila Rebelo (natação), Mariana Machado (atletismo), Angélica André (natação – águas abertas), Eliana Bandeira (lançamento do peso), Pedro Buaró (salto com vara), João Coelho (atletismo), Tiago Pereira (triplo salto), Maria Tomé (triatlo), Eduardo Marques (vela), Patrícia Sampaio (judo – medalha de bronze nos JO Paris 2024), Diogo Costa (vela) e Francisco Belo (lançamento do peso).

Disponibilidade em Portugal

Em Portugal, os produtos da Ergomotion são distribuídos principalmente pela Sleep.8, ou por fornecedores de colchões como a Picolin e Tempur. À escolha estão vários modelos, sendo o Ergomotion 633 considerado o topo de gama, com massagem integrada, sensores inteligentes e design premium.

As bases de cama têm uma garantia de 10 anos. O modelo 633, o mais completo, tem preços a partir de 2999€ (cama e base, sem colchão). Há a possibilidade de se fornecer apenas a base, com preço sob consulta, contactando diretamente a empresa, algo que, de acordo com a responsável, é uma prática bastante comum em mercados como os Estados Unidos e Médio Oriente.

Todas as camas são personalizáveis, com tamanho a partir de 90x200.

Para 2025 o principal objetivo da Ergomotion é trabalhar com especialistas de sono tendo em vista a certificação das bases, apesar de estas camas não serem um dispositivo médico, mas sim de um produto de lifestyle.

Segundo a responsável “nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem camas ajustáveis em casa e já não é uma barreira. Na Europa sentimos que ainda temos um caminho a percorrer”, conclui.