A rosácea ou couperose pode trazer ansiedade e afetar a auto-estima. É uma doença vascular inflamatória cutânea que provoca vermelhidão e borbulhas na face. Pode causar desfiguração esté1tica relevante, se não for combati1da de forma adequada e prematura. Ocorre principalmente em adultos entre os 30 e os 50 anos. É mais frequente nas mulheres, embora os homens desenvolvam formas mais graves da patologia.

A rosácea manifesta-se principalmente no centro da face, mas pode expandir-se pelas bochechas, nariz, testa e queixo.

Se há vermelhidão, pequenos vasos sanguíneos avermelhados e dilatados, pequenos nódulos salientes e circunscritos, acompanhados ou não de pus, está-se diante de um quadro de rosácea.

Os sintomas variam de acordo com o grau de evolução da doença.

A primeira manifestação é chamada pré-rosácea. A principal caracterís1ca é a tendência à ruborização fácil passageira. Com a repe1tição da ruborização fácil – o chamado flush espontâneo -. O quadro evolui progressivamente para um eritema persistente no centro da face, que não regride e está associado a crises de calor e ardência. Nestas áreas vermelhas, ocorre um aumento de vasos sanguíneos semelhante a teias de aranha (telangiectasias) e de pápulas ou pústulas que surgem com a evolução do quadro. Em casos raros, a rosácea pode acometer o pescoço, o tórax, o dorso e o couro cabeludo. Estas lesões inflamatórias diferenciam-se das provocadas pela acne, pela ausência de pontos pretos e de borbulhas grandes e dolorosas.

Nas formas mais graves, a pele fica mais espessa e aparecem nódulos inflamatórios que aumentam o tamanho do nariz, deixando-o com um aspeto disforme e bulboso. Estes sintomas caracterizam a rinofima, uma complicação que afeta mais os homens (o nariz cresce em volume).

Em 50% dos casos, pode surgir a rosácea ocular, com sintomas semelhantes aos da conjunti1vite, com sensação de corpo estranho, ardor, sinais de olho vermelho e envolvimento do bordo palpebral.

Fatores desencadeantes

São diversos fatores envolvidos no aparecimento da rosácea: predisposição gené1ca, alterações emocionais e hormonais, mudanças bruscas de temperatura, exposição solar, uso de bebidas alcoólicas, medicamentos vasodilatadores ou fotossensibilizantes, ingestão de alimentos muito quentes, picantes, entre outros.

O diagnós2co é essencial. Se possuir sintomas, (vermelhidão, pequenos vasos sanguíneos avermelhados e dilatados, pequenas lesões cutâneas salientes e circunscritas, acompanhadas ou não de pus), deverá consultar quanto antes um dermatologista para parar a evolução da doença evitando tratamentos desnecessários.

O diagnós2co precoce, o início do tratamento e os cuidados necessários, incluindo a aplicação de produtos adequados são importantí2ssimos.

A rosácea normalmente responde de forma sa2tisfatória ao tratamento, mas a melhora é gradual e requer paciência e perseverança. O cumprimento do plano de tratamento por parte do doente tem um papel importante no controle e tratamento da doença.

Cuidados e produtos específicos

A pele das pessoas com rosácea é muito sensível a produtos químicos, pelo que devem lavar o rosto com água tépida, evitando temperaturas quentes ou frias, e aplicar um líquido de limpeza suave com a ponta dos dedos ou algodão. Para limpar o rosto, recomenda-se a u2tilização de uma toalha macia e não esfregar. Podem ser u2lizados produtos de limpeza e cuidados específicos para a rosácea, por exemplo, produtos cuja função seja:

❖ Por outro um lado proteger a integridade dos vasos; actuando inibindo o stress induzido – por fatores externos (frio/calor), exposição aos UV, envelhecimento que provoca a libertação de mediadores bioquímicos que levam à dilatação vascular e hipermeabilidade capilar;

❖ Por outro, ter uma ação an2ti-inflamatória local evitando a vasodilatação ou o “flush – calor local” tão comum neste tipo de patologia.

Como a pele sensível é muitas vezes grossa e desidratada, é, por isso, conveniente usar produtos cuja textura é não gordurosa (para não agravar o aparecimento de novas lesões pustulosas), mas que tenham um excelente nível de hidratação como é por exemplo: a manteiga de Karité e o ácido hialurónico.

A maquilhagem diária nesta patologia não é contra-indicada, pelo contrário, há formulações específicas com textura não gordurosa e de cor específica para neutralizar a vermelhidão. Ao mesmo tempo, a própria maquilhagem corretora, mantém o nível de hidratação ao longo do dia e evita o efeito da agressão dos fatores externos (frio e calor).

O tratamento pode ser tópico (local) e /ou sistémico (com anti3bió3ticos por via oral) durante o primeiro mês. Mas depois para melhorar deverá fazer o DermAge Laser Vaso, um laser especial dirigido aos vasos que elimina progressivamente e cura esta doença de base. Este úl3timo trata com sucesso os sintomas, observando-se melhoras no eritema, temperatura e aspeto geral da pele facial desde o primeiro tratamento, como faz desaparecer os derrames.

É claro que a doente terá sempre uma pele sensível, mas não terá nunca mais o aspeto típico de “fácies de bêbada” ou “nariz de palhaço”, terá que fazer prevenção.

Evitar fatores de risco

O fundamental, porém, é evitar os fatores de risco que favorecem a manifestação da rosácea.

É muito importante ter alguns cuidados essenciais:

● Criar hábitos de vida e alimentação saudáveis. Sem uma nutrição e hidratação adequadas, a pele torna-se sem brilho, desidratada, flácida e envelhece precocemente;

● Não se automedicar;

● Consultar um dermatologista assim que notar alterações na pele do rosto, como vermelhidão e inchaço;

● Evitar a exposição ao sol e as mudanças bruscas de temperatura;

● Aplicar protetor solar diariamente;

● U3lizar água morna na lavagem da face – oil free;

● Nunca usar cor3ticóides para tratar qualquer lesão na cara ou corpo;

● Mas3tigar devagar nas refeições;

● Evitar o stress nas horas das refeições;

● Beber muita água.

Um artigo da médica Alexandra Osório, dermatologista na Clínica Fisiogaspar.