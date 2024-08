As pessoas com hipercolesterolemia familiar, geralmente designada de colesterol hereditário, têm níveis aumentados de colesterol LDL, vulgarmente conhecido como o “colesterol mau”, o que aumenta o risco de desenvolver doença coronária ou de ter um enfarte. Estes níveis estão aumentados desde o nascimento e crianças com esta doença apresentam um aumento da espessura das artérias desde os 11 anos, evidenciando como o processo de aterosclerose começa precocemente na sua vida. Como resultado do colesterol hereditário, a incidência de enfarte do miocárdio, sem tratamento, é de cerca de 50% por volta dos 50 anos, nos homens, e de cerca de 30% aos 60 anos, nas mulheres. Nestas pessoas, a prática de atividade física regular e os hábitos alimentares assumem grande importância, mas frequentemente são insuficientes para reduzir o colesterol para níveis saudáveis. O recurso a medicamentos, como as estatinas, é necessário para controlar os níveis de colesterol. O diagnóstico precoce e o respectivo tratamento pode reduzir o risco de doença coronária em cerca de 80%. Nas crianças com hipercolesterolemia familiar, o tratamento com estatinas pode ser necessário em algumas circunstâncias. Como sei se tenho hipercolesterolemia familiar ?

A maioria das pessoas com hipercolesterolemia familiar tem história familiar de doença coronária em idade jovem. Em alguns casos, é detetada a presença de níveis de colesterol LDL em análises ocasionais.

Assim, quem tem história familiar positiva, deve considerar o rastreio com análises sanguíneas com perfil lipídico, exames que medem a quantidade de gorduras no sangue e determinam o risco de doença cardíaca coronariana.