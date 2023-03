Quantos dentes tem um adulto? 32 ou 28? A resposta a uma das perguntas mais comuns sobre a dentição humana depende precisamente daquilo a que chamamos “dentes do siso”. Os terceiros molares, mais conhecidos como “sisos” são constituídos por quatro dentes – dois superiores e dois inferiores – que ficam localizados atrás de todos os outros dentes e sobre os quais existem vários mitos associados, principalmente no que diz respeito à sua função e constituição.

“Existem várias crenças associadas à Medicina Dentária que não são as mais corretas, não sendo os dentes do siso exceção. Neste sentido, é importante perceber, acima de tudo, qual a função destes dentes, o que se deve fazer em caso de dor ou desconforto e tentar alertar, assim, para algumas ideias que possam estar pré-concebidas. Tal como qualquer outro dente, deve ter-se atenção e garantir a saúde destes terceiros molares e, para isso, é essencial manter uma boa higiene oral e visitar regularmente o médico dentista”, começa por explicar Miguel Gouveia, médico dentista na MALO CLINIC Lisboa.

Neste sentido, neste Dia das Mentiras, o Dr. Miguel Gouveia desconstrói três mitos comummente associados aos dentes do siso:

1. Todas as pessoas têm os dentes do siso?

Muitas pessoas acreditam que todos temos os dentes do siso e que estes irão nascer, eventualmente, ao longo da vida. Ora, a verdade é que nem todas as pessoas nascem com estes molares. Na realidade, os sisos já foram dentes essenciais ao ser humano, uma vez que no passado eram utilizados para triturar alimentos mais rijos, quando ainda não existiam os utensílios de auxílio necessários como a faca e o garfo. Contudo, com a evolução da espécie, estes dentes deixaram de ser essenciais na função mastigatória e, por isso, já nem toda a gente nasce com eles. Existem, assim, pessoas que nascem sem nenhum siso e quem apenas tenha um, dois ou três.

2. É sempre preciso extrair os sisos?

É comum dizer-se que, no que toca aos dentes do siso, é sempre preciso retirá-los para que não interfiram com o resto da dentição. Ainda assim, isto nem sempre é verdade. Na maior parte dos casos, é apenas necessário extrair os sisos caso estes afetem o alinhamento dos restantes dentes (por não terem espaço suficiente na arcada dentária) ou caso apresentem problemas de desenvolvimento. Neste sentido, se os dentes tiverem espaço para erupcionar e não apresentarem qualquer problema na sua formação, poderá não ser necessário removê-los. É essencial, ainda assim, que se mantenham as consultas de rotina de modo a garantir que o desenvolvimento destes molares é correto e saudável.

3. A erupção dos dentes do siso é sempre dolorosa?

Uma das principais “mentiras” sobre os sisos está também relacionada com a sua erupção, que é muitas vezes associada a um processo muito doloroso. A verdade é que a erupção dos sisos, por si só, pode não ser dolorosa. É um facto que a localização destes molares – situados no término das arcadas dentárias – pode gerar uma erupção incompleta, aumentando a probabilidade de entrada de bactérias que inflamam as gengivas e causam dor. Contudo, caso haja espaço suficiente e o dente apresente um desenvolvimento saudável, a sua erupção será semelhante à dos restantes dentes e, geralmente, sem dor ou inflamação.