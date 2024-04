A infância é uma fase de vida absolutamente determinante e tudo aquilo que acontece na infância tem impacto por toda a vida. Por isso mesmo, a infância é uma das melhores fases para existir estimulação e promoção de competências.

Neste sentido, o desporto é um grande aliado na promoção de competência de uma criança e proporciona um grande leque de benefícios, dos quais destacamos:

1. Aprender a ser persistente e a superar-se

A prática de um desporto implica diversos desafios, que nem sempre são simples para uma criança, à medida que os vai ultrapassando e que a aquisição das técnicas necessárias à prática do desporto se dá, a criança vai desenvolvendo a sua capacidade de persistir e de se superar perante os desafios que vão surgindo;

2. Aprender a tolerar a frustra çã o

Mum desporto, invariavelmente, existem sucessos e fracassos, por isso, uma criança precisa de ir aprendendo a tolerar a frustração inerente ao fracasso e a desenvolver as estratégias necessárias para lidar com essa frustração;

3. Facilitar a ades ã o à s normas sociais e capacidade lidar com a autoridade

Os desportos têm um sem fim de normas pré-definidas e um treinador, para uma criança evoluir no desporto tem de aprender a respeitar as normas e a lidar de forma eficiente com a hierarquia e a autoridade;

4. Desenvolver rela çõ es e trabalho de equipa

Mesmo nos desportos mais individualizados, há sempre um grupo de treino e uma equipa por trás do desporto. O desporto é assim, um facilitador da capacidade de estabelecer relações saudáveis e da capacidade de trabalhar em equipa;

5. Expressar as emo çõ es

O desporto desperta muitas emoções e permite a sua expressão de forma aberta e fluida. É, por isso, muitas vezes através do desporto que uma criança se permite a expressar tudo aquilo que vai vivenciando dentro e fora do desporto.

Perante todos estes benefícios, nunca nos esqueçamos que o desporto será sempre um facilitador do desenvolvimento das crianças e todas as competências adquiridas na prática do desporto, vão transpondo-se para as outras áreas de vida da criança potenciando-a e trazendo-lhe bem-estar.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.