A Fusariose é uma doença infeciosa originada pelo fungo Fusarium, que pode ser encontrado no meio ambiente, principalmente em plantas e no solo. As principais espécies de Fusarium que provocam infeção no ser humano são o Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Fusarium verticillioides e Fusarium proliferatum.

A transmissão ao ser humano ocorre por inalação de esporos do fungo ou até mesmo pela inoculação direta do fungo, como por exemplo, consequência de um corte provocado por um ramo. A infeção manifesta-se principalmente na pele, unhas, nariz e olhos. Por exemplo, o Fusarium solani é o principal fungo causador de queratite fúngica, que resulta na inflamação da córnea. Quando tratada de forma correta e atempada, habitualmente evolui favoravelmente, mas em determinados casos clínicos, pode originar complicações graves, como por exemplo inflamação crónica da córnea, úlcera e edema da córnea e redução temporária ou permanente da capacidade de visão.

S istema imunológico comprometido

As infeções mais graves por Fusarium são mais frequentes em pacientes que possuem o sistema imunológico comprometido, devido a doenças hematológicas, realização de transplante de medula óssea, quimioterapia e nestes casos clínicos o fungo pode atingir mais do que um órgão, agravando o estado do doente.

A sintomatologia de infeção por Fusarium é pouco específica, já que se assemelha aos sintomas de outras doenças causadas por fungos. Os sintomas vão também depender do sistema imunitário do paciente e da localização anatómica da infeção fúngica. Os principais sinais e sintomas de Fusariose são febre, dor muscular, lesões na pele que podem evoluir para úlceras, inflamação da córnea, alteração de cor, espessura e formato da unha e problemas respiratórios, cardíacos, hepáticos, renais ou neurológicos.

Diagnóstico da Fusariose

O diagnóstico da Fusariose é confirmado pela análise e avaliação dos sinais e sintomas apresentados pelo doente e pelo resultado dos exames laboratoriais.

Através do isolamento do fungo nos locais infetados através de amostras de pele, pulmão ou sangue consegue-se a confirmação de infeção por Fusarium.

A utilização do sequenciamento de DNA permite identificar o fungo causador da infeção diretamente na amostra. O RAST-Múltiplo Fungos também pode ser utilizado para identificar a presença de Fusarium.

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.