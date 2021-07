A má alimentação tem, como todos sabemos, um impacto gigante na nossa saúde. No entanto, o que muitos menosprezamos é a influência que um estilo de vida pouco saudável tem no bem-estar nos nossos pés.

O mês de dezembro é, tipicamente, uma época marcada pelas “asneiras” alimentares, que todos acabamos por cometer. O Natal e todas as suas festividades associadas, como os vários jantares de família ou encontros de amigos, levam, na grande maioria das vezes, à ingestão de diversos pratos e doces típicos desta época especial. No entanto, apesar de estarmos em constante contacto com estes alimentos, é essencial existir um controlo, pois a gastronomia tradicional natalícia contem, na maioria dos casos, enormes quantidades de açúcar e gorduras, entre outros ingredientes prejudiciais à saúde humana.

Francisco Freitas, podologista créditos: DR

Uma alimentação feita à base de produtos ricos em açúcares, óleos, carnes vermelhas ou gorduras animais, têm grandes consequências no bem-estar físico. No caso específico do pé, este tipo de alimentos pode influenciar ao aparecimento de uma crise de “gota”, caracterizada pelo excesso de ácido úrico, no dedo grande do pé, que provoca dor extrema e grande incapacidade. No caso de ser diabético, o cuidado com aquilo que ingere deve ser ainda maior. Para além de a elevada ingestão de açúcares ser um grande problema para os diabéticos, estes ficam sujeitos a várias complicações relacionadas com os desequilíbrios alimentares. O pé diabético é um exemplo bastante comum.

Para qualquer um dos casos, a solução passa por manter uma alimentação equilibrada. Para tal, não é necessário evitar completamente a ingestão dos pratos e doces tradicionais, mas sim diminuir as suas quantidades. Em alternativa, poderá comer mais vegetais verdes (como as couves, nabiças, espinafres), fruta da época (como laranjas, dióspiros, romã), frutos secos ou carnes magras (por exemplo, pode substituir as carnes vermelhas pelo peru, também ele típico desta época).

Considerando a vitalidade que os seus pés têm para o bem-estar do seu corpo, uma vez que estes são a base que nos suporta, não descure os cuidados associados a este membro. No Centro de Podologia de Famalicão, oferecemos diversos serviços relacionados com o pé, nomeadamente um serviço de apoio à pessoa com diabetes, com especial destaque para o Pé Diabético.