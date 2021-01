Depois de um ano complicado é importante definir novas metas para que 2021 seja o virar de uma nova página. O que implica definir ou redefinir os teus objetivos e metas a alcançar. Ter objetivos é essencial. Assim, convido-os a tirarem um momento nestes próximos dias para refletirem sobre essas metas. E após definir estas metas é fundamental definir um plano de execução. Só dessa forma irá assegurar o sucesso.

Mas é menos fácil definir estas metas sozinhos e colocá-las em implementação parece ainda menos fácil do que escalar uma montanha. O Ser Humano tendencialmente procrastina em muitas áreas da sua vida, pois sente-se familiarizado com a sua zona de conforto. A questão principal é que nesta zona, não é ativada a criatividade nem o pensamento: estas duas faculdades mentais que podem fazer a grande diferença nos resultados.

A nossa mente é um músculo como outro qualquer do corpo humano que, para ter resultados terá de ser treinada e potenciada. Uma ajuda especializada como o Coaching pode ajudar a sair da zona de conforto e fazer coisas que nunca fez, para obter resultados que nunca teve, como a definição de Objetivos consolidados e realização de ações diárias alinhadas com estes, permitindo desenvolver e concretizar objetivos de uma forma rápida e eficaz.

A Disciplina é um comando que damos a nós próprios e seguimo-lo. A questão é que a tendência de procrastinação, quer sempre manter-nos na nossa zona de conforto e fazer o que sempre fizemos. Os mesmos hábitos repetidamente. Ora, estabelecendo Objetivos e determinar pequenas ações diárias para alcançá-los, faz toda a diferença. Todos os pequenos passos que sejam diários, fazem uma grande diferença. Com uma facilitação externa de um Coach, esta disciplina e ações diárias vão sendo consolidadas diariamente até se tornarem inconscientes e automáticas, de forma a que passe a ser um novo hábito enraizado, saindo definitivamente da nossa zona de conforto. Os nossos conjuntos de hábitos enraizados desde a infância, são os responsáveis por tudo o que fazemos e pelos resultados que obtemos ao longo da vida. Mudando os hábitos, mudam os resultados.

Tendencialmente, todos nós queremos alcançar Objetivos, trabalhando e reagindo a tudo o que nos acontece no nosso exterior, ou seja de “Fora para Dentro”. Ao que mais resistimos, persiste. Desta forma estaremos sempre a Reagir e não a Responder. Quando reagimos ao nosso ambiente exterior, o Foco centra-se no que não queremos em vez do que realmente queremos como Objetivo. Também é muito usual, as pessoas pensarem, sentirem e focarem-se no que não querem em vez do que querem. E tudo o que mais pensamos atraímos para a nossa vida, como todos sabemos.

A mudança dá-se quando iniciamos uma nova etapa, trabalhando de “Dentro para Fora”, respondendo e não reagindo a todas as circunstâncias exteriores, usando as nossas melhores ferramentas, que são as faculdades mentais: Perceção, Desejo, Razão, Imaginação, Memória e a Intuição. Desenvolvendo e treinando estas faculdades mentais, treinando-as, fortalecendo-as, os resultados começam a surgir de uma forma avassaladora.

"Tudo o que hoje existe, foi criado duas vezes: primeiro na imaginação e depois no mundo físico".

Um artigo de Paulo Bernardo, CEO da WINGSFEEL – Coaching & PNL.