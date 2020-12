Porque a tradição se cumpre todos os anos, há rotinas que podem fazer com que esta época natalícia seja verdadeiramente angustiante. Além de ter de correr de um lado para o outro e enfrentar as filas nas caixas de pagamento e para os embrulhos, há ainda que puxar pela imaginação quando se pretende uma prenda verdadeiramente surpreendente para amigos ou colegas.

Respire fundo e não desespere. Comece por esquecer as meias, os gorros, os cachecóis ou quaisquer outros presentes tão enfadonhos. Se quer ver olhos a brilhar, um sorriso no rosto ou uma expressão de surpresa, há outras opções para fazer despertar todos os sentidos e desejos mais íntimos de quem recebe.

Artigos comestíveis, vibradores líquidos, kits com instrumentos de prazer, tintas corporais com diferentes sabores, perfumaria com feromonas ou jogos eróticos são algumas das prendas mais atrevidas que estão a ganhar destaque neste Natal.

Segundo Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, "os produtos que proporcionam novas sensações e possam ser utilizados em casal estão entre os preferidos este ano para amigos ocultos, troca de prendas ou até para ofertas mais elaboradas, já que nestas categorias existem opções para todas as bolsas"

"Para além das caraterísticas dos artigos, valoriza-se cada vez mais a possibilidade de adquirir online e receber em casa, sem perder tempo em deslocações", refere a responsável.

Se o seu orçamento é curto, com tantas prendas para comprar, saiba que existem opções bem em conta.

Inspire-se nestas seis sugestões atrevidas até 20 euros:

1. Tangas comestíveis

Porque as guloseimas são uma tradição desta época, as tangas comestíveis são uma combinação perfeita de sabor e prazer.

2. Vibradores Líquidos

Ponha os seus amigos a vibrar ao ritmo das luzinhas da árvore de Natal. Basta aplicar o gel nas zonas íntimas com movimentos suaves para começar a sentir sensações estimulantes e ondas de vibração.

3. Kits de Instrumentos de Prazer

Excelente para começar a queimar as calorias da ceia de Natal com atividades de prazer, explorando diferentes instrumentos. De acordo com o nível pretendido, estes kits podem conter anéis penianos vibratórios, fitas para pulsos ou tornozelos, vendas, géis ou velas de massagem, balas vibratórias, algemas e espanadores de plumas.

4. Tintas Corporais com Sabores

Torne esta época ainda mais doce com tintas corporais de sabor a Donut, Caramelo, Cereja, Chocolate Preto ou Morango Silvestre. É só pegar na pluma, pintar ou desenhar na pele e saborear.

5. Perfumes com Feromonas

A magia também faz parte do Natal. Ajude os seus amigos ou colegas a ganhar a atenção do sexo oposto com o poder das essências à base de feromonas.

6. Jogos Eróticos de tabuleiro ou de dados

Proporcione experiências novas e sedutoras àqueles que mais gosta com jogos verdadeiramente picantes. Sejam de cartas ou de dados, os jogos eróticos tornam as noites muito mais entusiasmantes.