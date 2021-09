Esta quinta-feira, 09 de setembro, celebra-se em Portugal o Dia Nacional da Natalidade, comumente chamado de Dia da Grávida.

Praticar exercício físico durante a gravidez melhora o condicionamento muscular e cardiovascular, ajuda no controle de doenças como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, diminui o stresse, a ansiedade e a depressão, problemas que costumam surgir ou agravar na gestação, e aumenta as probabilidades de parto normal, por fortalecer a região pélvica e aumentar a tolerância à dor.

Mafalda Almeida, nutricionista e influenciadora digital, grávida de 6 meses, comenta que “praticar desporto durante a gravidez tem sido essencial para o meu bem-estar. Adaptei o tipo de treinos que fazia antes, reduzindo o impacto e focando-me mais no reforço muscular e comecei também a fazer treinos personalizados para me preparar para esta fase e também para a recuperação pós parto. Sem dúvida que continuo a adorar a possibilidade de fazer vários treinos diferentes, quando e onde quiser”.

Para incentivar mais futuras mamãs a seguirem com a sua rotina de desporto, o Urban Sports Club preparou alguma dicas de como praticar desporto durante este período de forma segura e saudável.

Mantenha o seu ritmo

Embora a prática de atividade física seja muito bem-vinda também durante a gestação, não é o momento certo para praticar ou iniciar exercícios que possam causar quedas, choques ou grandes impactos. O respeito ao condicionamento físico individual é a palavra-chave.

Se nunca correu, por exemplo, não é o momento para começar. Que tal investir em caminhadas? De preferência em horários de temperaturas mais amenas. Também pode optar por atividades mais controladas e com menor impacto, como o Pilates ou o Yoga, exercícios facilmente adaptáveis para grávidas e têm um grande foco no fortalecimento do core e região pélvica.

Musculação

Ao contrário do que se pensava, a musculação pode sim ser praticada por mulheres grávidas, desde que aconselhadas pelo seu médico e com um treino adaptado à sua condição. Indicada após o primeiro trimestre, esta prática contribui para o fortalecimento dos músculos e articulações, diminuição de dores - principalmente lombar - e redução de inchaços.

É importante estar atenta à temperatura corporal, adaptar os exercícios e aumentar o período de descanso entre um exercício e outro. Tanto pode manter os seus treinos de fitness no ginásio, como participar em aulas de Cross Training, por exemplo.

Exercícios na água

A prática de atividades na água é, sem dúvida, a mais recomendada para as grávidas, por terem menor impacto no corpo.

Hidroginástica e natação são ótimas opções, que proporcionam uma sensação de leveza e contribuem para a diminuição do inchaço e desconforto nas costas e pernas das grávidas. Além de serem ótimos aliados na manutenção do peso das futuras mamãs.

Indicação e orientação profissional

Para garantir a saúde da mãe e bebé, todas as atividades físicas deverão ser conversadas e indicadas pelo ginecologista e obstetra. Cada gravidez é única e requer cuidados específicos. A orientação e adequação dos treinos nos ginásios feitas por um profissional também são indispensáveis.