Os FreeBuds Pro 3 que a Huawei lançou no último trimestre deste ano acompanharam-me em todos os treinos de outdoor nos últimos dias.

São fáceis de emparelhar com o meu telemóvel, que não é Huawei e que tem um sistema operativo diferente daquele que a Huawei usa nos seus aparelhos móveis. Inicialmente usei estes auriculares com as borrachas adaptáveis à concha auditiva, mas com o tempo percebi que mesmo sem borrachas estes auriculares sem fios conseguiam manter de forma eficaz as suas características de som premium.

Características

Disponíveis em três cores – branco, verde e prateado –, os Huawei FreeBuds Pro 3 foram concebidos para serem leves, confortáveis e resistentes. Cada auricular pesa apenas 5,8 gramas e é resistente ao pó e aos salpicos de água.

No que diz respeito à autonomia da bateria, a marca assegura até 6,5 horas, quando totalmente carregados, e até 41 horas quando emparelhados com o estojo de carregamento. Além disso, suportam carregamento sem fios, para uma experiência de carregamento cómoda e sem complicações.

Da minha experiência, a duração da bateria, de facto, obedece ao prometido pela marca.

Vantagens

Os FreeBuds Pro 3 são uma boa opção se precisa de se concentrar no escritório, porque a sua função de cancelamento ativo de ruído ou noise-cancelling funciona eficazmente.

Os novos auriculares apresentam a tecnologia Pure Voice 2.04, que permite uma captação de voz durante as chamadas 2,5 vezes superior em comparação com os Huawei FreeBuds Pro 2, o que assegura que o utilizador é ouvido com clareza, mesmo em condições desfavoráveis.

Esta funcionalidade é otimizada por um algoritmo de cancelamento de ruído adaptativo, alimentado por inteligência artificial, que melhora o cancelamento de ruído em 50% em comparação com a geração anterior, segundo dados da marca.

E porque é que isso é bom para a saúde? Bem sabemos que o excesso de ruído é prejudicial, e nada melhor do que uns minutos extra de concentração total para terminar tarefas do dia a dia ou para simplesmente nos concentrar-nos em nós e no nosso corpo. Por isso, descobri também uma outra utilidade neste aparelho: são uma boa aposta se faz meditação, porque permitem concentrar-se em si e no seu corpo.

Uma das outras vantagens deste produto é também a sua ergonomia. Uma das coisas que não gosto nas novas tendência dos auriculares sem fios são as borrachas adaptativas de que já falei. De facto, prefiro um produto de uma só peça, ou seja, sem estruturas acopláveis, não só porque são mais fáceis de manter íntegros, como diminui a possibilidade de perder algum dos seus componentes.

Os Huawei FreeBuds Pro 3 são compatíveis com Android e iOS e suportam a ligação simultânea de dois dispositivos, permitindo aos utilizadores conectarem-se e alternarem entre diferentes equipamentos, sem terem de os emparelhar e desconetar repetidamente. Relativamente ao preço, os FreeBuds Pro 3 têm um PVP de 199 euros, um valor que, a meu ver, faz jus à qualidade dos auriculares.

Nuno de Noronha experimentou os FreeBuds Pro 3 a convite da marca.