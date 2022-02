O Dia de S. Valentim é a oportunidade perfeita para mostrar o amor por aqueles que nos são mais próximos. E não há melhor forma de o demonstrar do que promovendo o bem-estar físico e mental, seja do parceiro romântico, de um amigo ou de um colega.

Para ajudar nesta missão, o Urban Sports Club partilha várias sugestões de acesso ilimitado.

Um amor diferente pelo seu parceiro

Este dia não precisa de ser celebrado apenas com um jantar romântico à luz de velas. É uma oportunidade para descobrir um novo amor ou reacender um amor antigo e o Urban Sports Club apresenta várias formas para o fazer, seja sozinho ou com um companheiro de treino.

Com uma opção de escolha entre mais de 50 desportos e uma vasta oferta de aulas presenciais em estúdios, ao ar livre ou online, o amor por um novo desporto é possível de encontrar com o Urban Sports Club.

Ligação através de desportos coletivos

Não importa o estado civil, a melhor forma de enriquecer relações é através da partilha de experiências e sucessos.

Os desportos disponíveis nos estúdios parceiros da plataforma online oferecem a oportunidade perfeita para fazer isso mesmo: criar e fortalecer relações através do bem-estar e da atividade física.

Padel, treinos outdoor e futebol são algumas das modalidades perfeitas para experimentar.

Dança num ritmo partilhado

Ao dançar, o foco não está apenas no indivíduo, mas na dupla ou na equipa como um todo. Encontrar o mesmo ritmo por vezes é uma missão difícil, mas torna-se mais simples com o Urban Sports Club, desde o Hip Hop ao Jazz, de norte a sul do país.

Com uma seleção tão alargada, há opções para todos os gostos, quer esteja no nível iniciante, intermédio ou avançado.

A Jazzy Dance Studios, em Lisboa e no Porto, é um dos parceiros ideais para novas aventuras no mundo da dança. Para um pouco mais de intimidade e paixão ao ritmo da salsa, a plataforma disponibiliza aulas na Oficina da Dança em Cascais.

Para aqueles que se querem estrear na dança e ainda não se sentem confortáveis com a ideia de actuar fora de casa, as aulas online em directo são uma óptima alternativa.

Escalada para aumentar a confiança

A escalada oferece uma oportunidade para ultrapassar os limites e experimentar algo novo com um parceiro. Para praticar este desporto é preciso mais do que apenas coragem, sobretudo comunicação e confiança, que são a base para uma escalada bem-sucedida.

Não se trata só de chegar ao topo o mais rapidamente possível, mas sim a forma como se chega lá. Para quem quer exercitar os músculos e, ao mesmo tempo, fortalecer relações, a visita ao Climb UP – Centro de Escalada em Lisboa ou ao The North Wall no Porto pode fazer parte do programa.

Ténis para mais paixão e energia

O ténis é um desporto que exige muita comunicação e jogar em casal pode trazer dinâmica à relação. Quem quiser explorar esta modalidade pode fazê-lo em várias cidades como o Porto, no Tennis Lovers Boavista, ou Lisboa, no Active Life Padel & Ténis – Belas Clube de Campo.

Cuidar dos que mais gostamos

Muitas vezes, o melhor presente é mostrar que nos preocupamos com o outro e que estamos atentos às suas necessidades. Para os que quiserem proporcionar momentos individuais de bem-estar físico e mental ou desfrutar em conjunto de diversas atividades, os vouchers digitais do Urban Sports Club são o presente ideal para oferecer no Dia de São Valentim.