É cada vez mais comum as crianças começarem a falar português com sotaque brasileiro em tenra idade, especialmente devido à exposição crescente à cultura brasileira através da televisão, da música, da internet e da própria globalização, já que este fenómeno social pode ser observado em muitas partes do mundo onde o português brasileiro é ensinado ou é uma língua de imigrantes.

Com o acesso cada vez mais precoce, recorrente e facilitado a dispositivos tecnológicos, como tablets, telemóveis e computadores, as crianças estão expostas a uma variedade de conteúdos online, incluindo vídeos, desenhos animados, jogos, em plataformas digitais onde é dominante o português do Brasil. A presença predominante de conteúdo brasileiro em plataformas de streaming e nas redes sociais pode aumentar ainda mais a exposição das crianças ao português do Brasil. A natureza atrativa e envolvente desses conteúdos pode influenciar as crianças a adotarem certos termos, expressões e até mesmo sotaques característicos do português do Brasil.

Cinco regras que os pais devem adotar relativamente a tablets e telemóveis

1. Definir limites claros de tempo para o uso de tablets e telemóveis, garantindo que as crianças tenham oportunidades suficientes para se envolverem em atividades offline que promovam o uso do português europeu, como leitura de livros, jogos de tabuleiro em família e conversas;

2. Monitorizar de perto o tipo de conteúdo que as crianças acedem online, limitando a exposição a conteúdos em português do Brasil e priorizando aqueles em português europeu. Os pais podem utilizar ferramentas de controlo parental para restringir o acesso a sites e apps não apropriados ou adequados;

3. Incentivar ativamente as crianças a consumirem mais conteúdo em português europeu, oferecendo-lhes acesso a programas de televisão, filmes, vídeos educativos e outras formas de media nessa variante da língua. Os pais podem ajudar as crianças a descobrir conteúdos em português europeu que sejam interessantes e envolventes;

4. Envolver-se ativamente nas atividades digitais das crianças, participando de jogos, assistindo a vídeos e explorando recursos juntos. Isso permite aos pais monitorizar mais de perto a exposição das crianças ao português do Brasil e fornecer orientação sobre o uso correto do português europeu;

5. Oferecer oportunidades regulares para que as crianças pratiquem e aprimorem as suas habilidades linguísticas em português europeu, seja através de leitura, escrita, conversação ou jogos interativos. Os pais podem criar um ambiente favorável à prática do português europeu em casa, incentivando conversas em família e jogos de palavras em português europeu.

Seguir estas regras pode ajudar os pais a promover um ambiente linguístico saudável em casa e apoiar as crianças na transição de volta ao uso correto do português europeu.

Um artigo de Marta Calado, psicóloga de crianças e adolescentes na Clínica da Mente.