O atual sentimento de exaustão pode ser mais intenso para os solteiros, uma vez que estão a passar por todos estes acontecimentos - pandemia, guerra, inflação, crise climática - sozinhos e podem sentir a pressão extra de querer encontrar um parceiro.

O namoro pode ser uma parte positiva da sua vida que lhe dá energia. Ao estar mais atento e estabelecer limites, como um limite de tempo, pode tornar-se mais pró-ativo em relação à sua experiência de namoro. Quando se questiona regularmente sobre o que se sente bem e o que gostaria de mudar no seu percurso de namoro, está a praticar a auto-eficácia. Isto fá-lo-á sentir-se mais em controlo e permitir-lhe-á concentrar-se mais nos aspectos positivos.

Isto vem na sequência de um estudo promovido pelo Bumble que concluiu que mais de metade (56%) das pessoas na Europa consideram os encontros pelo menos um pouco stressantes*.

No início deste ano, o Bumble identificou o Romance Gap, que concluiu que, devido às expectativas de se comportar de uma determinada forma com base no seu género, os encontros e as relações são mais stressantes e difíceis para 51% das pessoas na Europa. Estas tensões e ansiedade podem também ser agravadas pela Grande Exaustão colectiva (um sentimento avassalador de exaustão emocional) que afecta desproporcionadamente as mulheres e que se instalou após a pandemia.

Para lidar com as pressões que o namoro pode trazer e criar uma experiência de namoro positiva, pode incorporar o namoro na sua rotina de saúde. As suas principais ferramentas que o podem ajudar a dar prioridade ao bem-estar mental durante os encontros:

1. Estabeleça limites para si próprio - Navegue com atenção! Utilizar aplicações de encontros não devem ser tidas como um lugar para gratificação instantânea, é um lugar para fazer ligações significativas - e estas raramente acontecem de um dia para o outro. Quando utilizar uma aplicação de encontros, como o Bumble, tente fazê-lo à mesma hora do dia ou num determinado período de tempo, para que possa dar prioridade e concentrar-se noutras áreas da sua vida sem distrações.

2. Use o Modo Snooze - O Modo Snooze permite pausar sua atividade numa aplicação de encontros sem perder suas ligações e as suas conversas. O modo Snooze oculta seu perfil de possíveis correspondências por 24 horas, 72 horas, uma semana ou indefinidamente. Não importa quanto tempo você precisa, você deve aproveitá-lo.

3. Opte pelo que quer e não pelo que não quer - É uma boa regra geral evitar incluir o que não procura (por exemplo "não procuro nada sério" ou "não quero conhecer pessoas que bebam"). Em vez disso, reformule a sua biografia para enfatizar o que procura, como encontros casuais com alguém que não beba. Isto irá atrair pessoas que partilham valores semelhantes e evitará vibrações negativas.

4. Encontrar apoio nos recursos das aplicações - Pode deparar-se com pessoas desrespeitosas em qualquer parte da vida, mas no Bumble não tem de tolerar esse comportamento. A proibição de body shaming significa que não são permitidos comentários negativos sobre o aspeto, a forma, o tamanho ou a saúde de alguém e o Detetor Privado protege-o de ter de ver fotografias de nudez que não quer ver. Pode sempre denunciar e bloquear alguém que o faça sentir desconfortável.

5. Sair do chat - Sente-se pouco inspirado para escrever para trás e para a frente? Nós percebemos. Para ter uma melhor noção de quem está por detrás do ecrã, mude a situação enviando uma nota de voz, fazendo uma chamada ou conversando por vídeo.

*Os valores são da GFK (Grow from Knowledge) para o Bumble. A dimensão total da amostra foi de 917 adultos. O trabalho de campo foi realizado entre 10 e 22 de novembro de 2021. O inquérito foi realizado online. Os números foram ponderados e são representativos de todos os adultos alemães (com mais de 18 anos).