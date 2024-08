Se visitar em breve o país vizinho e entrar no famoso supermercado Mercadona, entre as 19 e as 20 horas, esteja atento, pois trata-se da hora em que quem está solteiro – e à procura de um amor ou aventura – tenta a sua sorte. Como? Através de códigos.

A história começa com a tiktoker espanhola Vivy Lin que, em conjunto com uma amiga, pergunta ao Google qual é a melhor hora para “flirtar” neste supermercado. Para surpresa de ambas, o motor de busca indicou uma hora, das 19h às 20h.

O vídeo de Vivy tornou-se viral e, segundo a CNN Portugal, já são vários os apelos na rede social a pedir que os solteiros espanhóis apaguem a aplicação Tinder e que procurem o seu match no Mercadona mais perto de si.

Para identificarem quem "está no mesmo barco", os solteiros recorrem a uma lista de códigos.

Ananás de pernas para o ar

Se vir alguém com um ananás de pernas para o ar e a dirigir-se para o corredor dos vinhos num Mercadona em Espanha, já sabe: está disponível e à procura do amor. Caso alguém tenha interesse, só terá de colocar no seu carrinho também um ananás ao contrário e chocar com o outro para iniciar a conversa.

Uma aventura ou relacionamento sério?

Tal como nas apps de encontro como o Tinder, os solteiros podem partilhar com a comunidade o que procuram: uma aventura ou um relacionamento sério. Assim, evitam-se desilusões. Deste modo, doces ou chocolates no carrinho, significa que a pessoa procura algo mais casual e caso existem legumes é sinal de que procura um relacionamento sério.

E não é tudo, os mais atrevidos podem manifestar que estão interessados por alguém ao colocarem no carrinho do alvo uma embalagem de gaspacho como se fosse engano.