É do senso comum que as casas com animais de estimação devem ser aspiradas com mais frequência. As patas dos pets apanham sujidade do exterior e o pelo e a caspa animal viajam através do ar, pousando em todos os compartimentos, esquinas e divisões da casa.

Os donos sabem como é difícil remover o pó que soltam todos os dias. E a pelugem pode transportar pólen e outros alergénios para toda a casa. Ainda assim, a Dyson percebeu que os donos dos animais de estimação, muito provavelmente, desconhecem o real impacto que o pelo dos seus amigos peludos pode ter no bem-estar geral da família. Ao investigar os hábitos de limpeza em todo o mundo, a Dyson descobriu que 44% dos gatos e 25% dos cães em Portugal dormem nas camas dos donos. Ainda assim, apenas 38% está ciente de que estes podem transportar ácaros consigo.

Os engenheiros da Dyson também analisaram o pó e os detritos que podem ser encontrados nas casas de todos nós e conceberam uma tecnologia que capta alergénios e remove pelos de animais de estimação.

O Dyson V15 Detect Absolute é o exemplo máximo desse avanço tecnológico. Este aspirador, que está à venda no site da marca por 699 euros, não possui cabo de alimentação e é o mais potente e inteligente da marca. Captura e remove todas as partículas de pó invisíveis graças ao seu laser verde que torna visível a olho nu a sujidade indetetável.

Experimentámos este V15 Detect Absolute com 240 watts de potência de sucção e até 60 minutos de autonomia. Os resultados são altamente satisfatórios. A casa limpa-se mais rápido, graças à eficácia da sucção e à tecnologia sem fios, além de manter-se limpa mais tempo. E a sensação de poder caminhar descalço com zero sujidade é única e prolongada no tempo.

Através da sua tecnologia de laser verde, este aspirador confere ao utilizador uma visão imediata do nível de sujidade dos pavimentos. E assim que é acionado, o seu sensor mede as partículas de pó e demonstra, com precisão, através de um ecrã LCD, os níveis de partículas aspiradas. Este sensor também faz com que o aspirador seja capaz de ajustar automaticamente a sua potência de sucção segundo o tipo de chão e a quantidade de pó existente.

Pandemia aumentou a preocupação com a limpeza

O recente "Estudo Global do Pó", levado a cabo pela marca, revelou que 95% das pessoas estão a limpar cada vez mais a sua casa. Um dado que poderá estar relacionado com a pandemia.

Mas os aspiradores não são configurados para limpar apenas os pavimentos e tapetes. Com os acessórios certos, os aspiradores podem ser usados para limpar desde o colchão até às estantes, ajudando a manter o ambiente mais limpo em toda a sua casa.

O V15 que experimentámos incorpora uma escova com tecnologia antiemaranhamento que aspira o pelos dos animais e elimina o pó e a sujidade dos solos duros. Por outro lado, o seu sistema de filtragem de cinco estratos que captura 99,99% das partículas de pó até 0,3 micrones garante uma limpeza mais profunda.

Se tem animais de estimação, a Dyson recomenda aspirar pavimentos, camas e estofos de animais de estimação uma a quatro vezes por semana e ainda mais frequentemente se tiver muitos animais de estimação.

Outro acessório indispensável

O acessório para animais Dyson Pet Groom, concebido para remover os pelos soltos e partículas de pele microscópicas dos cães e outros animais domésticos, é compatível com a gama de aspiradores sem fios da marca.

Para compreender realmente o problema da pelo animal e chegar a este importante utensílio, os engenheiros e microbiólogos da Dyson estudaram uma série de animais, tais como gatos e cães, mas também incluíram animais como alpacas, burros, cavalos e coelhos.

Monica Stuczen, investigadora científica de Microbiologia na Dyson, comenta: "O impacto que os animais de estimação têm nas casas vai para além do que conseguimos ver. Remover efetivamente o pelo animal é imprescindível, mas a caspa ou a saliva seca são um problema invisível a olho nu. Estas partículas microscópicas podem espalhar proteínas causadoras de alergia em toda a casa. Leves e minúsculas, podem permanecer no ar por horas e transferir-se entre objetos. Investigações mais profundas detetaram inclusivamente alergénios de gatos em quartos onde eles nunca estiveram. Portanto, a filtração adequada disponibilizada nos dispositivos Dyson é crucial para manter o ambiente do nosso lar mais limpo".

A nova tecnologia Dyson Pet Groom, disponível por 60 euros no site da marca, foi desenhada para lidar com todo o tipo de pelo. Inspirada num pente para desembaraçar, a barra de escovas contém 56 varetas de remoção de pelos, com um ângulo aperfeiçoado para ajudar a levar todos os tipos de pelo e cabelo diretamente para o depósito.

"Estes dentes de policarbonato, combinados com um um conjunto de cerdas de nylon em forma de espiral, filamentos anti-estáticos de fibra de carbono e um forte poder de sucção, capturam os emaranhados mais difíceis, bem como resíduos maiores e pó microscópico", segundo dados da marca.