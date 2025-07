Cada vez mais se fazem campanhas para alertar e sensibilizar as mulheres para um diagnóstico precoce do Cancro da Mama através da realização do auto-exame da mama. Mas a dúvida surge: e após a colocação de implantes mamários, como devemos proceder?

Hoje em dia o cancro da mama é uma das doenças que mais preocupa as mulheres portuguesas. Muitas vezes falamos da importância de realizar o auto- exame da mama de forma a evitar precocemente qualquer sinal ou sintoma de uma mama doente. No entanto por vezes coloca-se a questão: E uma mulher que realizou uma mamoplastia de aumento, será que deve também realizar o auto-exame? A resposta é simples e de extrema importância. Todas as mulheres que tenham optado pela colocação de implantes mamários de silicone devem realizar o auto-exame da mama. O facto de as mulheres terem implantes mamários não invalida a palpação mensal para despistar possíveis anomalias ao nível da mama e esse controlo deve manter-se. De facto, o auto-exame deve ser realizado todos os meses, sete dias após a menstruação; no caso das mulheres na menopausa, deverão escolher um dia e realizar a palpação mensalmente. Em relação aos sinais de alerta, as mulheres devem observar toda a mama, incluindo o mamilo, aréola e axila e estar atentas a: Assimetria excessiva entre as mamas que não existia antes

Um novo caroço

Pele casca de laranja ou alteração da espessura da pele

Secreções no mamilo

Vermelhidão

Erupções ou borbulhas Se encontrar um destes sinais ou até outro sintoma anormal, deve consultar o seu médico. Mesmo que não detecte nada, deve visitar regularmente um ginecologista ou o médico assistente. Não há uma relação entre a prevalência do Cancro da Mama e os implantes mamários pelo que a cirurgia de aumento mamário não influencia esta probabilidade. Na verdade, as mulheres com implantes mamários tendem a ter um maior acompanhamento das suas próteses pelo que acabam por fazer um controlo maior sobre a sua mama. Um artigo do médico David Rasteiro, cirurgião plástico.