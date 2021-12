1. Passe menos tempo sentado e mexa-se mais

Muitas pessoas passam mais tempo sentadas do que deviam. Deve tomar a decisão de fazer uma caminhada de 15 minutos na hora do almoço ou levantar-se e caminhar 5 minutos a cada hora.

2. Encontre uma atividade física que lhe dê prazer

Deve escolher uma atividade física com base no prazer que lhe proporciona e que consiga encaixar no seu horário semanal. Por exemplo, fazer uma caminhada de meia hora, correr ou andar de bicicleta antes do trabalho, em apenas determinados dias da semana. Defina um objectivo realista e aumente as hipóteses de tornar a sua nova rotina duradoura.

3. Tenha um sono de melhor qualidade

O sono é essencial para a saúde e a privação de sono pode ter consequências graves. Medidas que podem ajudar: diminuir o tempo de ecrã (telemóvel e TV) antes de ir dormir, manter o ambiente do quarto silencioso e escuro, manter um horário regular para se deitar e levantar. É importante refletir sobre as razões porque não tem um sono de qualidade, se precisar de ajuda, fale com o seu médico assistente.

4. Melhore a sua alimentação

Aumente o consumo de vegetais, frutas, nozes e peixe. Reduza consumo de comida pré-feita congelada, fritos e de fast-food. Opte por produtos frescos e por refeições preparadas em casa.

5. Repense a sua dieta

Em vez de fazer um plano para seguir outra dieta restritiva da moda, neste novo ano, tome a decisão de quebrar o ciclo de dieta e crie um padrão alimentar sustentável e nutritivo que funcione consigo.

Uma dieta saudável e de longo prazo não deve ser apenas nutritiva, mas também adaptável, o que significa que pode segui-la por toda a vida - independentemente das circunstâncias - sem restrições.

6. Cuide dos seus dentes

Esta é uma resolução que pode e deve ser mantida por toda a vida. Escovar os dentes e usar fio dentário regularmente ajuda a prevenir problemas como as doenças gengivais e o mau hálito. É recomendado, pelo menos uma vez por ano, realizar check-up e limpeza dos seus dentes.

7. Visite o seu médico assistente

A vigilância é a melhor forma de se manter saudável e, se for o caso, detetar um problema de saúde o mais precocemente possível. A frequência com que deve consultar o seu médico de família varia de acordo com a idade e o risco de doença, mas a maioria das pessoas deve realizar um exame clínico-analítico uma vez por ano. Não adie a visita ao seu médico, mais vale prevenir que remediar.

Um artigo de Nuno Costa Monteiro, médico de Medicina Geral e Familiar no Hospital CUF Descobertas.