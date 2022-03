Depois de um inverno regido pelo confinamento, chega a tão esperada estação da Primavera. Época do ano que nos transmite uma nova esperança e alegria, em que as flores começam a vestir-se com as suas melhores cores e o céu volta a ser mais claro. Mas, todo este belo cenário, traz consigo pólenes e pós que estão na origem de sintomas como espirros, tosse ou irritação. Como isso afeta o nosso corpo? Como isso influencia e quais são os efeitos da primavera nos nossos olhos? Bom, primeiramente os olhos são um dos principais órgãos que sofrem com estas mudanças.

A incidência que este período tem nos nossos olhos deve-se ao facto dos raios solares serem mais fortes. Além disso, a probabilidade de se desenvolver alergias aumenta devido à grande quantidade de pólen expelida pelas flores.

Para que estas mudanças temporárias não o/a surpreendam, enquanto médico oftalmologista vou explicar ao longo deste artigo como a primavera afeta ou pode afetar os seus olhos. Tudo isto para que possa estar prevenido e evitar qualquer tipo de problema ocular. No entanto, se já estiver a sentir alguma alteração nos olhos, sugiro consultar de imediato o seu médico oftalmologista.

Alergias na Primavera, quais são os efeitos a nível de saúde visual? Quando sai à rua e entra em contato com o meio ambiente, o pólen das flores que está no ar pode causar diversos desconfortos.

Por este motivo, muitas das vezes nesta época do ano as pessoas sentem a necessidade de consultar com regularidade uma clínica oftalmológica, de modo a conseguirem melhorar a sua condição ocular. Porém, para um melhor entendimento do assunto vamos esclarecer alguns termos.

Alergénios e irritantes externos

De onde surge a alergia? A verdade é que a sua origem é diversa e manifesta-se de modo particular dependendo da pessoa.

Entre os alergénios externos que afetam a sua saúde ocular estão os seguintes: pólen de gramínea, ervas daninhas, flores e árvores. Por sua vez, o fumo de carros, cigarros e qualquer emissão destes para o meio ambiente podem também causar alergias.

Uma coisa a seu favor é que o desconforto ocular é geralmente sazonal. Ou seja, para controlá-los basta fazer algumas adaptações ao seu estilo de vida e tomar alguns cuidados. Conheça um pouco mais sobre este assunto e o seu impacto na sua saúde.

Polinose e os efeitos da Primavera nos olhos

Polinose é o nome dado à alergia produzida pelo pólen vegetal.

Recordemos que a alergia, como condição de saúde, é considerada uma resposta exagerada e involuntária que o indivíduo tem em relação a certos elementos. Estes podem ser: alimentos, odores, pó, químicos, pelos de animais, entre outros.

No caso da polinose, é uma condição que normalmente causa desconforto nos olhos, nariz e pulmões.

Quando nos referimos especialmente aos globos oculares, vemos que pode inflamar a conjuntiva, causar vermelhidão, irritação, comichão, lacrimejo, sensação de areia e visão desfocada.

Além disso, podem produzir uma conjuntivite alérgica, cuja origem é diferente da infeciosa. No entanto, os sintomas podem ser semelhantes e estão intimamente relacionados com a rinite.

Olho seco na Primavera

Recorda-se que a utilização dos nossos dispositivos eletrónicos durante o confinamento levou-nos a pestanejar menos. As consequências? Os nossos olhos perdem a lubrificação e eventualmente a acuidade visual pode diminuir.

A acrescentar a isto, os efeitos ambientais da Primavera, tais como a mudança de temperatura e a presença de pólen no ar, e o olho fica mais seco.

Prevenir o olho seco é uma tarefa que deve ser executada mesmo antes da chegada da Primavera. O seu melhor aliado será a prevenção contra qualquer situação relacionada com a saúde dos seus olhos.

Considere que os seus olhos emitem uma resposta completamente natural a este desconforto sazonal.

Claramente, é difícil para os seus olhos se adaptarem rapidamente à diferença de temperatura entre o Inverno e a Primavera. Por esse motivo, sente algo de errado como comichão e maior sensibilidade à luz.

Conjuntivite alérgica na Primavera

A conjuntivite alérgica é mais comum nesta altura do ano, manifesta-se em 70% dos doentes estando por vezes acompanhada por sintomas de rinite alérgica.

Na maioria dos casos é recomendado tomar medidas de prevenção no dia-a-dia, face à exposição aos alergénios.

O principal modo de aliviar os sintomas da conjuntivite alérgica é de facto evitar substâncias que provocam a alergia, ou seja, manter a casa limpa, evitar abrir as janelas durante a primavera, utilizar purificadores de ar, evitar maquilhagem e lentes de contacto, etc.

O que fazer?

Deve colocar compressas frias nos olhos por 15 minutos e utilizar colírios hidratantes e anti-alérgicos que vão ajudar aliviar os sintomas durante o dia.

Blefarite sazonal

Sabia que ao sofrer de olho seco aumenta as suas hipóteses de contrair blefarite ou inflamação das pálpebras? Quer seja devido ao contacto direto de poluentes com as pálpebras ou até mesmo devido a alergias sazonais mais ou menos graves.

Em ambos os casos, a blefarite é causada pelo bloqueio das glândulas meibomianas localizadas no bordo da pálpebra onde nascem as pestanas.

Quando as glândulas não funcionam corretamente, são incapazes de expelir o óleo ou gordura gerado naturalmente. Esta situação é perigosa e pode promover e perpetuar o olho seco.

Assim, sem uma saúde ocular adequada, mais micróbios irão acumular-se nas suas pálpebras durante a Primavera. Isto deve-se à presença de vários alergénios e irritantes no meio ambiente.

O que deve fazer?

Mantenha hábitos saudáveis que forneçam segurança integral à sua saúde, de acordo com as exigências que as 4 estações do ano trazem consigo.

Visão saudável e raios solares

Durante a primavera, os raios do sol são mais intensos afetando a nossa visão. Isto de algum modo danifica a pele fina das pálpebras e causa desconforto na superfície dos olhos.

Na primavera estamos expostos aos raios solares durante períodos mais longos em comparação com o Inverno. Por este motivo, a quantidade de radiação ultravioleta que recebemos nos nossos olhos é mais elevada.

Expor diariamente os nossos olhos aos raios solares, sem qualquer proteção, pode ter consequências negativas para a visão. Muitos deles não serão percetíveis de imediato ou no futuro.

O que deve fazer?

Proteja-se e alerte as pessoas que conhece sobre a importância de se proteger dos raios solares.

A chave para a prevenção é cultivar bons hábitos relativamente à exposição ao sol e à sua componente ultravioleta e azul/violeta. Embora isto deva ser feito em todas as alturas do ano, recomenda-se que se tenha mais cuidado na primavera e especialmente durante o verão.

A sensibilização para os danos a que se está a expor e à sua família é a sua melhor opção. Do mesmo modo, se precisar de mais formação sobre o assunto, recomendo que consulte um profissional da visão credenciado.

Como evitar os efeitos da Primavera sobre os olhos?

Suponha que durante a primavera sente desconforto nos seus olhos. Antes de seguir todas as recomendações presentes na “Internet”, é melhor visitar um especialista para determinar um diagnóstico correto.

Lembre-se que pode ser uma simples alergia de primavera ou uma condição mais grave.

Se é uma alergia que já está em curso, o melhor a fazer é:

Evitar esfregar os olhos porque esta ação pode aumentar a irritação.

Mantenha as janelas da sua casa fechadas para impedir a entrada de pólen. Especialmente durante as primeiras horas do dia e à noite.

Segundo os especialistas em plantas, a maior quantidade de pólen é dispersa entre as 5 e as 10 da manhã. Assim, é recomendado não realizar atividades no exterior durante estas horas.

Se estiver a viajar de carro, certifique-se de que mantém os vidros fechados.

Lavar os olhos com solução salina estéril e utilizar lágrimas artificiais para evitar a secura. Esta é uma boa forma de manter os seus olhos hidratados.

Soluções médicas

Não existem tratamentos médicos específicos e milagrosos para eliminar imediatamente as alergias e os efeitos da primavera nos olhos. Tudo depende do caso a ser tratado e da gravidade.

Por vezes são prescritos aos doentes tratamentos anti-histamínicos que podem ser tomados oralmente, mas não devemos esquecer que os anti-histamínicos orais secam também os olhos. Enquanto estiver sujeito à alergia, é melhor utilizar óculos de sol se necessitar de sair para o exterior e evitar o contacto com alergénios.

Isto evitará que o pólen e os irritantes danifiquem a sua visão. Deve também retirar quaisquer plantas ou flores decorativas que tenha dentro da sua casa e colocá-las num espaço aberto.

Devemos optar preferencialmente por anti-alérgicos tópicos sem conservantes. Poderemos utilizar com cautela e sob vigilância clínica anti-inflamatórios, nomeadamente corticoides ou vasoconstritores.

Em nenhuma circunstância é recomendado usar o tratamento de outra pessoa ou saltar o check-up do seu oftalmologista. Isto poderá trazer-lhe consequências desagradáveis.

Limpe os seus olhos frequentemente

Embora já tenhamos abordado sobre os raios solares e o pólen, existem outros fatores que podem afetar a sua visão durante a primavera. Entre eles estão a exposição frequente ao pó e aos ácaros.

É por isso que se torna fundamental proporcionar aos nossos olhos uma limpeza constante.

Deste modo pode manter os seus globos oculares completamente livres de micróbios e hidratados, evitam que agentes nocivos entrem e danifiquem os seus olhos.

Se estiver com sintomas de alergia e estes se prolongarem ou piorarem, apelo a que consulte o seu oftalmologista para que este possa determinar o seu melhor tratamento.

Um artigo do médico José Salgado Borges, especialista em Oftalmologia (www.salgadoborges.com).