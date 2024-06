Com a chegada dos Santos Populares, as ruas ganham vida com festas e arraiais, onde as comidas e bebidas tradicionais desempenham um papel central. No entanto, é importante lembrar que, mesmo durante o mês de junho, devemos cuidar da saúde oral para desfrutar dos pratos típicos sem prejudicar os nossos sorrisos.

O higienista oral Gonçalo Heitor destaca que, nos arraiais típicos desta época, certos alimentos tradicionais exigem cuidados específicos para evitar desconfortos ou complicações relacionadas à saúde oral. Portanto, para aproveitar os petiscos típicos com um sorriso saudável, o higienista oral da MALO CLINIC Lisboa reforça cinco cuidados necessários:

A sardinha e o cuidado com a espinha... e o pão: As sardinhas são um petisco popular durante os Santos Populares e uma excelente fonte de Ômega-3, benéfico para a saúde cardiovascular. No entanto, estes peixes também são conhecidos pelas espinhas, que, embora pequenas, podem ficar presas entre os dentes ou na garganta. Ao saborear sardinhas, é essencial, por isso, estar atento às espinhas. Durante esta época do ano, é também comum servir as sardinhas sobre uma fatia de pão crocante. Embora a côdea estaladiça seja irresistível, é importante lembrar que ela pode causar fraturas dentárias, pelo que é importante ter cuidado ao comê-la.

A bifana e o fio dentário no bolso: As bifanas no pão são, a par das sardinhas, um dos pratos mais comuns durante os Santos Populares. Apesar de serem saborosas, também são propensas a ficarem presas entre os dentes, o que pode dificultar a sua remoção, mesmo após a escovagem dos dentes. Para evitar isso, os apreciadores de bifanas devem usar fio dentário regularmente, em vez de palitos, para limpar os espaços entre os dentes e manter a saúde oral.

Os caracóis e a atenção ao palito: Durante as festividades dos Santos Populares, os caracóis são apreciados por muitos portugueses (e os estrangeiros também não lhes são indiferentes), sendo um alimento sazonal associado a esta época. Geralmente, são servidos com pequenos palitos de madeira que auxiliam na remoção da carne da concha. Ao consumir este petisco é, ainda assim, essencial ter cuidado ao usar o palito, evitando movimentos bruscos para evitar danos na boca ou gengivas. Além disso, é importante não utilizar o mesmo palito por muito tempo, pois pode acumular bactérias.

O cardo verde e a lavagem dos dentes: Nos Santos Populares muitos portugueses apreciam caldo verde, um prato saudável preparado com batata, cebola, alho, azeite e, claro, couve. Embora benéfico para a saúde geral e oral, o caldo verde pode ser um desafio para manter um sorriso radiante, pois as partículas de couve podem ficar presas nos dentes. Para o evitar, é recomendável beber água após consumir caldo verde, ajudando a remover os resíduos alimentares da boca. Além disso, a escovagem dos dentes pelo menos 20 minutos após a refeição garante uma higiene oral ideal.