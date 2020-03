Lara Heimann, fisioterapeuta e célebre pioneira em ioga que defende força e movimento sustentável integrados, abriu a sua plataforma baseada em assinaturas, LYT Daily, a utilizadores do mundo inteiro com acesso gratuito e ilimitado até ao próximo mês.

A primeira e única técnica de ioga enraizada na anatomia funcional, a prática LYT está imersa no grau avançado de Heimann em Fisioterapia e foi idealizada para ser uma experiência holística do movimento.

Focada em melhorar os hábitos de postura e movimento, a prática também ajudará a aumentar a imunidade e a saúde em geral, tendo em conta o encerramento generalizado de estúdios e ginásios em resposta à nova pandemia de COVID-19.

"É um momento estranho e surreal com tantas pessoas afetadas por esta crise de saúde e todo o stresse e ansiedade que a acompanham", explica Heimann. "Agora, mais do que nunca, precisamos cuidar de nós mesmos e do outro, e movimentar o nosso corpo todos os dias é uma maneira comprovada de manter o nosso sistema imunológico forte e os nossos níveis de stresse baixos", continua.

Atualmente, 53 países utilizam o método LYT.

Para aceder à plataforma gratuitamente no próximo mês, consulte a página: https://movementbylara.vhx.tv.