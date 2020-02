Hoje em dia passamos muito mais horas com colegas e chefes do que propriamente com a nossa família e amigos. Um chefe tem o poder de influenciar todo o ambiente em seu redor, com o seu comportamento, quer pela positiva, quer pela negativa. Sem darmos conta dos sinais e alertas, mais ou menos evidentes, podemos adoecer lentamente até chegarmos a um estado no qual já tudo está perfeitamente descontrolado.

Chefes tóxicos geralmente são altamente qualificados, mas não têm a menor noção dos estragos que fazem à sua volta. Pior do que isso, acham sempre que estão a agir de forma correta.

Existem demasiados trabalhadores a sofrer por terem de trabalhar com pessoas difíceis, sendo que esta questão se torna ainda mais delicada quando nos referimos a chefias, pois são estes que têm o poder de gerir pessoas e projetos.

Chefes que inibem competências

Todos conhecemos alguém vítima de um chefe stressado, rude, mal formado ou disfuncional, que em vez de estimular capacidades, de multiplicar talentos e aproveitar o melhor de cada um, inibe pessoas e competências. Outra característica muito comum de chefias tóxicas é a capacidade em reter talentos.

As organizações muitas vezes toleram trabalhadores com comportamentos inadequados pois o seu objetivo são os resultados imediatos ou a curto prazo. Aos poucos vai sendo gerada uma toxicidade com consequências perversas para organizações, trabalhadores, desempenho, famílias e para a própria sociedade.

Estes trabalhadores suscitam ambientes de desconfiança e mau estar, que levam a um aumento do absentismo, abandono da organização, actos de sabotagem, baixos níveis de motivação e um fraco desempenho dis colaboradores. Tal pode gerar problemas de saúde e bem estar nos membros da organização e respetivos familiares.

Aos poucos vai-se assistindo ao aparecimento de comunidades onde impera o stress e as suas consequências físicas e psicológicas, com concepções distorcidas daquilo que deveria ser a ideia de um local de trabalho saudável.