O caso da condenação de Ruben Aguiar voltou a ser tema no 'Dois às 10' de hoje, dia 26 de abril.

O formato conduzido por Cristina Ferreira exibiu as imagens de videovigilância do atropelamento, nas quais é possível ver o preciso momento em que o cantor passou com o carro por cima do pé da vítima.

No vídeo, Ruben surge a entrar de novo na vídeo, depois da altercação, atropelando então o homem com quem havia acabado de discutir.

Confira aqui as imagens em causa.

Ruben Aguiar, recorde-se, foi condenado a uma pena de cinco anos e seis meses de prisão efetiva, decisão da qual irá recorrer.