Em julho do ano passado, Hector David Rivera foi acusado de agredir um homem idoso e fugir. O incidente foi captado por uma câmara de videovigilância em Nampa, Idaho, e o ator de 'Power Rangers' acabou por ser procurado pela polícia. Entretanto, Rivera declarou-se culpado e aguardava julgamento.

De acordo com o TMZ, que teve acesso a documentos do tribunal do Condado de Canyon, o ator conhecido por interpretar o Power Ranger verde foi condenado esta quarta-feira, 8 de janeiro, a 180 dias de prisão.

O juiz suspendeu 135 dias da sentença, logo, Rivera terá apenas de cumprir 45 dias de prisão. Além disso, atribuiu dois anos de liberdade condicional supervisionada e ordenou que o ator cumprisse 100 horas de serviço comunitário.

De acordo com o mesmo site, Hector terá começado a discutir com a vítima por causa de um lugar de estacionamento. Acabou por empurrar o homem idoso para o chão e abandonado o local de seguida. Mais tarde, o ator foi identificado e um juiz emitiu um mandado de detenção.

O vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais. Ora veja.

