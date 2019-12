Ao longo do tempo de prática, a intensidade vai aumentando.

Numa posição de quietude, o corpo balança por ele sem que a mente o conduza. Simplesmente deixamos fluir sem travar qualquer movimento do mesmo. Deixá-lo solto, sem pensar, sem comandar, sem dizer como fazer. Simplesmente estar, balançar, ficarmos quietos, aquilo que sentirmos que apetece.

Ao mesmo tempo, a mente continua a querer falar e se não a ouvimos, ela "grita" e bombardeia-nos com mil pensamentos em série para seja escutada, como se fosse única, como se fosse a razão de tudo o que acontece connosco e em nós.

Deixo-a convencer-se que é dona, que manda que condiciona e que faz o que quer.

Enquanto a mente perde tempo a "gritar" para se fazer ouvir, o corpo balança, leve, sensível mas forte, consciente e em sintonia com o que o faz mover.

Enquanto a mente fala, grita e se esgota, o corpo sente, harmoniza-se e simplesmente é.

Um dia, a mente perceberá que não é ouvida. Que o facto de falar muito e alto, serve apenas para se cansar, atingir um estado de auto saturação, de frustração porque sim, porque não é ouvida. O corpo já não obedece, porque está ocupado a ser.

Enquanto o corpo saboreia o prazer da quietude, a energia cósmica invade-o, percorrendo-o com as cores universais que fluem de cima para baixo e de baixo a cima, construindo um elo entre o céu e a terra. Balança, sente e flui… As cores circulam, procurando locais de identificação no corpo, pontos que fixam espirais e o revitalizam.

O corpo eleva parte dele, levantando os braços, sentindo o cosmos mais forte, ao mesmo tempo que os pés se afundam na terra.

O elo aumenta e todas as cores se fundem num branco cintilante.

Finalmente, a mente pára de gritar, pára de falar e deixa-se ir nesta fusão energética cósmica, identificando-se com o corpo que habita, fluindo, balançando e proporcionando uma explosão de emoções!

O corpo continua a balançar, tranquilo, solto, forte e leve. A mente viaja sem qualquer condicionante.

A emoção encontra-se num ponto intermédio de equilíbrio. E o Chi Kung dá lugar à essência…

Texto: Vera Bilé/Brahmi Wellness