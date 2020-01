Existem alguns argumentos que têm potenciado a banalização dos riscos do consumo. Em primeiro, destaca-se o alegado da “predisposição genética” (“Ninguém na minha família possui esquizofrenia”; “O meu amigo fuma há anos e nunca aconteceu nada”; “Nada disso é verdade, só querem assustar”), quando, na realidade, é impossível possuir um conhecimento absoluto sobre a nossa predisposição individual para vivenciar um surto psicótico.

De seguida, destaca-se o argumento do uso medicinal da canábis (“Se a medicina já comprovou os efeitos positivos da canábis, porque deveria parar de consumir?”; “Faz bem à saúde!”). Não obstante, existem alguns aspetos a considerar.

A planta da canábis integra inúmeros cannabinoides na sua composição, da qual se destacam dois componentes ativos como os principais, designadamente a THC (Tetraidrocanabinol) e a CBD (Cannabinol). Enquanto a primeira é responsável pelos efeitos alucinogénios, como as referidas alucinações, a segunda assegura a sensação de relaxamento providenciada pela canábis e, simultaneamente, inibe os efeitos psicóticos da THC.

Sublinhe-se que a cannabis para fins medicinais é rica em CBD, dado o poder desta componente para o alívio da dor, mas a canábis presente no mercado da droga envolve, maioritariamente, a componente THC, dados os intensos efeitos alucinogénios. Para além disto, no domínio da medicina, esta é usada como último recurso. Por exemplo, no sentido de providenciar algum alívio a pessoas com doenças terminais. No entanto, à semelhança de um qualquer medicamento, esta envolve efeitos secundários. Numa investigação com pessoas com cancro, foram evidenciados sintomas como náuseas, sonolência e confusão.

Por último, destaca-se a vulgarização da compra de produtos criados com esta planta, como os brownies ou as bolachas, como outro argumento para continuar os consumos (“Qual é a diferença entre um charro e uma bolacha? É tudo a mesma coisa, se houvesse riscos não era de venda legal!”). Porém, os níveis de THC presentes num “charro” são significativamente mais elevados do que numa bolacha.

Os riscos não envolvem apenas a doença mental, mas a morte. Desde 2010 que as mortes no contexto de acidentes rodoviários devido ao consumo de substâncias tendem a duplicar.

As evidências científicas acima referidas levantam a questão:

Valerá a pena correr o risco?

Na verdade, importa ao consumidor e quem o rodeia pensar que aspetos psicológicos levam a essa necessidade.

As explicações são de Mauro Paulino e Sofia Gabriel, da MIND – Psicologia Clínica e Forense.