Tarteletes de atum e ervilhas

Preparação

Num tachicho coloque o azeite. Junte a cebola e os alhos e leve a refogar até que a cebola fique translúcida. De seguida adicione o concentrado de tomate e envolva. Adicione o amido de milho e envolva muito bem. Junte cerca de metade do leite, aos poucos, mexendo sempre. Mantenha nesta fase o lume médio/baixo.

Escorra o atum, e adicione-o ao preparado anterior, bem como as ervilhas. Envolva bem e de seguida junte o restante leite. Adicione o queijo, e cozinhe até que este esteja quase derretido. Salpique com uma pitada de sal e pimenta acabada de moer.

Retire do lume, junte as ervas aromáticas, e envolva. Retifique os temperos, se necessário.

Deixe arrefecer, ou pelo menos amornar.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Forre 12 formas de mini tartes (ou de queques) com a massa fina.

Distribua o recheio pelas formas, e leve ao forno cerca de 15 a 20 minutos, até que a massa esteja cozida e ligeiramente dourada nas bordas.

Retire do forno, e deixe as tartes amornarem antes de as retirar das formas.

Desenforme, retire a folha de papel vegetal que as protege, e sirva.