Sopa de peixe e camarão

Preparação

Caldo: aqueça o azeite numa caçarola e junte as cascas de camarão até corarem. Junte o vinho branco para soltar do fundo da caçarola os sucos do camarão.

Junte todos os ingredientes num tacho grande e cubra com água.

Deixe ferver cerca de 20 minutos e, com uma escumadeira, retire as impurezas do caldo.

Retire a cabeça de peixe e quando arrefecer escolha o miolo para colocar na sopa.

Triture o caldo com uma varinha mágica e passe no coador.

Reserve para a sopa.

Sopa: aqueça o azeite e junte o alho-francês e o alho laminado.

Junte o camarão e deixe cozinhar um pouco.

Em seguida, junte as especiarias e cozinhe até libertarem os seus aromas.

Refresque com o vinho branco. Deixe evaporar o álcool e junte o tomate picado e sem pele.

Deixe cozinhar cerca de dez minutos e junte o caldo.

Cozinhe cerca de 20 minutos em lume brando.

Junte o miolo de peixe e retifique os temperos.

Sirva com bastante hortelã e coentros.