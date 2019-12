Semifrio de queijo de ovelha com salmão fumado

Preparação

Forre a base de três mini cocottes ou outra tigela película.

Cobrir o fundo e as paredes com o salmão fumado e pressione para aderir bem.

Descasque e corte a pera em quartos e, depois, cada quarto em duas fatias.

Coloque o espumante num tachinho e leve ao lume até aquecer.

Retire três colheres de sopa do espumante e adicione a gelatina previamente demolhada e escorrida.

Adicione o açúcar e a pera ao espumante que ficou no tacho, reduza o fogo para uma potência média e deixe cozer por 10 a 15 minutos.

À parte, num recipiente, misture queijo fresco com o iogurte (ex. da marca Tété).

Leve a mistura de espumante e gelatina ao micro-ondas durante alguns segundos para derreter, e adicione-a ao queijo.

Tempere com uma pitada de sal e outra de pimenta e misture bem.

Verta nos recipientes, previamente forrados com o salmão fumado, e leve ao frio durante, pelo menos, duas a três horas.

No momento de servir, desenforme, dê a volta e decore com uvas e cebolinho. Sirva com as peras e tostas integrais.