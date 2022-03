Salada mista com tofu em cubinhos e parmesão

Preparação

Corte o tofu em cubos com 1 cm e coloque-os numa taça. Junte o molho de soja, o vinagre e uma colher de sopa com óleo de soja. Polvilhe com a pimenta e misture bem.

Deixe marinar o tofu durante cerca de dez minutos, mexendo de vez em quando. Escorra e reserve o tofu.

Coloque o tomate e as folhas de alface numa taça de servir e regue com a marinada do tofu.

Aqueça o restante óleo numa frigideira em lume médio. Salteie o tofu em cubinhos, virando-os com frequência. Junte a cebola no final e salteie por breves instantes. Misture o tofu e a cebola com os tomates e a alface. Triture o parmesão sobre a salada com um ralador de vegetais e sirva.