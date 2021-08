Preparação

Fácil de digerir e usando os alimentos que existem em maior abundância no verão, tire partido de uma alimentação sazonal e sustentável sem nunca perder o sabor e a praticidade.

A salada que aqui propomos é uma refeição completa e sustentável, pois aproveita todos os componentes dos alimentos, tal como as ramas e cascas. Como? As cascas da beterraba são transformadas em chips, as cascas da cenoura também lhes podem fazer companhia, sendo que se forem bio pode cozinhá-las junto com o molho. As cascas da cebola são aproveitadas num caldo de legumes caseiro ou numa infusão para a garganta, no caso de rouquidão.

O melhor de tudo? Só precisa de uma faca, uma frigideira, um processador e uma tábua de cortar alimentos. Na sua versão completa, pode usar o forno para fazer as chips de beterraba bem crocantes e saborosas.

Para além de sustentável, esta salada é uma refeição completa e composta por alimentos inteiros e sem adição de açúcar, com o Milho e Ervilhas da Bonduelle. Na verdade, a Salada Delícia de Verão é um autêntico dois em um, pode optar com consumi-la em formato de salada ou wrap, bastando encher o wrap com a salada em camadas. Fácil?

Comer de forma saudável e sustentável é fácil, rápido e muito saboroso.

créditos: Bonduelle

Vamos à receita?

Chips: lave bem a beterraba e as cenouras. Tire a casca da beterraba e reserve. Coloque as tiras de casca da beterraba num tabuleiro de ir ao forno e tempere com um fio de azeite, sal e orégãos. Leve ao forno 15 minutos a 180 ºC, até ficarem chips crocantes.

Molho: corte a beterraba com a rama e a cenoura em pedaços. Num tacho, coza a beterraba, a cenoura e uma pitada de sal com água a cobrir os vegetais até meio. Depois de cozidas, num processador, coloque a beterraba com a rama, a cenoura, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de levedura nutricional ou queijo e emulsione (misture) até obter um molho cremoso. Reserve.

Prepare o vinagrete num frasco (que permite depois guardar o restante no frio), junte o azeite, o vinagre, a água, o sumo de limão, a pimenta e o sal. Emulsione, agitando o frasco para que todos os alimentos se fundam. Reserve.

Salada: fatie a curgete finamente, assim como o pêssego. Corte a cebola roxa em meias luas fininhas, o pimento vermelho e o pepino em quadrados pequenos. Fatie o aipo em rodelas fininhas.

Numa frigideira antiaderente, coloque um fio de azeite (opcional) e grelhe as fatias de curgete, seguidas das fatias de pêssego. Reserve. Por fim, leve os cubos de pimento a tostar levemente (para facilitar a sua digestão).

Numa taça, junte o Milho Bonduelle, as Ervilhas Bonduelle, o aipo, o pepino, o pimento. Envolva bem. Enrole as fatias de curgete grelhadas.

Sirva a salada com os rolinhos de curgete grelhados e as fatias de pêssego, regando com o molho vinagrete e colocando como topping as folhas do aipo picadas. Acompanhe com o molho e as chips de beterraba.

Para a versão em wrap, disponha o wrap num prato, barrando-o com o molho de beterraba e colocando a salada no meio. Enrole o wrap e sirva com rodelas de pepino e as chips de beterraba.

Bom apetite!

Nota: pode fazer o molho de beterraba em maior quantidade e reservar no frigorífico. Acompanha muito bem com massas ou molho alternativo para uma pizza.

Receita produzida para a Bonduelle por Vanessa Andrade, autora do projeto "Green Smiles"