Salada de espinafres com um toque de sumo de maçã e mostarda

Preparação

Numa saladeira, envolva as folhas de espinafres com a maçã, os arandos secos e as amêndoas torradas.

Numa tigela, misture o sumo de maçã, o vinagre de sidra, a mostarda, o azeite, o alho em pó e o sal e a pimenta até a mistura ficar emulsionada.

Regue a salada com este tempero e misture bem.

Sirva de imediato.